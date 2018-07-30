منتخب الشباب «ب» إلى «دولية التشيك»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

يختتم منتخبنا الوطني للشباب «ب» مواليد 2001، تجمعه الداخلي مساء اليوم، والذي انطلق مطلع الشهر الجاري، ليدشن معسكره الخارجي في مدينة بلغراد التشيكية، خلال الفترة من 1 إلى 26 أغسطس المقبل.

وسيخوض الأبيض الشاب في المرحلة الأولى للمعسكر، أربع مباريات ودية مع أندية تشيكية، ستُلعب أيام 6- 11- 15- 17 أغسطس، فيما ستشهد المرحلة الثانية منه تلبية دعوة اتحاد التشيك لكرة القدم بالمشاركة في بطولة التشيك الودية الدولية تحت 17 سنة، التي ستُقام في الفترة من 20 إلى 26 أغسطس المقبل، بمشاركة منتخبات، اليابان، أوكرانيا، هولندا، سلوفاكيا، التشيك، الولايات المتحدة الأميركية، وبلغاريا، بالإضافة لمنتخبنا الوطني، وستُقام البطولة بنظام المجموعتين.