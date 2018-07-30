العين يتحضر لـ «أبطال العرب» في زغرب

المصدر: دبي - البيان الرياضي

نقل فريق العين لكرة القدم، تدريباته إلى ملاعب نادي دينامو زغرب الكرواتي، ضمن تحضيراته لمباراتيه الرسميتين أمام وفاق سطيف الجزائري والمقررتين في كرواتيا، وفي الثامنة والنصف من مساء غد بتوقيت أبوظبي، ويوم 4 أغسطس المقبل، ضمن ذهاب وإياب مرحلة دور الـ32 من بطولة كأس العرب للأندية الأبطال.

يتطلع الكرواتي زوران ماميتش مدرب العين، إلى تحقيق أفضل النتائج والاستمرار في تحقيق الإنجازات الكبيرة مع العين، خصوصاً وأن زوران نجح في تحقيق الثنائية التاريخية المتمثلة في الحصول على بطولتي دوري الخليج العربي وكأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم.

كما يبدو مدرب العين العائد إلى مسقط رأسه، في مهمة رسمية مع فريقه، أكثر حرصاً على استعادة ذكرياته الجميلة كلاعب ومدرب بإنجازاته الكبيرة التي كان شاهداً عليها ملعب ماكسمير، لما لا وهو الذي يجد نفسه محاطاً بتقدير جماهير ناديه في كل مكان بزغرب.

من المتوقع أن يحظى العين بالمساندة المطلوبة وسط المؤشرات التي ظلت ترصدها وسائل الإعلام التي ظلت تسلط الضوء على معسكر النادي، والذي يعتبر الأكثر قناعة بالمدرسة الكرواتية أخيراً، خصوصاً بعد زيارة زلاتكو مدرب المنتخب الكرواتي الأخيرة، لفريقه السابق العين، والذي اختار كرواتيا مقراً لإحدى مراحل معسكره الإعدادي للموسم الجديد.

في الوقت الذي وصل فيه فريق وفاق سطيف الجزائري، إلى العاصمة الكرواتية زغرب أمس، لمواجهة «الزعيم» العيناوي في مباراتي ذهاب وإياب دور الـ32 من مسابقة كأس العرب للأندية الأبطال، يتطلع مدربه المغربي رشيد الطوسي، إلى متابعة فريقه إلى النتائج الإيجابية، خصوصاً بعد أن أنعش حظوظه في التأهل إلى ثمن نهائي أبطال أفريقيا.

كانت تدريبات أول من أمس، قد شهدت انضمام المصري حسين الشحات، في حين من المقرر أن يلتحق الدولي السويدي ماركوس بيرغ، بالمعسكر اليوم.

وأكد الشحات، أن العين يشارك في مسابقات عديدة في الموسم الحالي، لذلك يطمح في تحقيق إنجازات أكبر، وبطولات أكثر من التي حققها الفريق في الموسم الماضي، وقال الشحات: «أتوقع أن تكون المنافسة أقوى في الموسم المقبل، لعدة أسباب، أبرزها أن من يضعهم القدر في مواجهة العين، يعتبرون أنهم أمام بطولة قائمة بذاتها، وليست مجرد مباراة في مسابقة بعينها، بالإضافة إلى أنهم يدخلون مواجهة مختلفة أمام بطل ثنائية تاريخية، وممثل الأندية الإماراتية في كأس العالم للأندية».

طموح

وتابع: «كل موسم جديد ندخله بطموحات أكبر، وهدفنا الرئيسي هو تحقيق النتائج القوية التي تسعد الجماهير المحبة والمخلصة لهذا الكيان الشامخ، ولا أستطيع أن أصف لكم سعادتي بقرار إقامة مباراة سوبر الخليج العربي في القاهرة، وتحديداً في ملعب السلام لعدة أسباب، ولكنني سأكتفي بذكر واحد منها، وهو أن الملعب على بعد خمس دقائق فقط من منزلنا بالقاهرة ولي فيه ذكريات رائعة على المستوى الشخصي».