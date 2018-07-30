ثلث العالم في ضيافة الإمارات

المصدر: أبوظبي- محمد محسن ــ البيان الرياضي

تطلق اللجنة العليا المحلية المنظمة لبطولة كأس آسيا الإمارات 2019 مبيعات تذاكر البطولة للجمهور في الثانية عشرة ظهر اليوم، وهي متاحة عبر رابط الاتحاد الآسيوي

ابتداءً من 25 درهما. وتعبر النسخة الأكبر بمشاركة 24 منتخباً، وتقام من 5 يناير وإلى 1 فبراير 2019، موزعة على ثمانية ملاعب ذات طراز عالمي في أبوظبي والعين ودبي والشارقة. ووفقا للأرقام المنتظرة في بيع التذاكر وتوافد الجماهير لمتابعة المنافسة الآسيوية الكبرى، فأنه يتوقع أن يكون ثلث سكان العالم في ضيافة الإمارات خلال البطولة التي تشارك فيها نصف منتخبات القارة الآسيوية تقريبا في حدث هو الأول من نوعه، وكذلك يتوافد عشاق كرة القدم من جميع أنحاء العالم، لمتابعة البطولة.

وأقامت اللجنة المنظمة فعالية خاصة للأطفال من جميع أنحاء الدولة على أرض ملعب مدينة زايد الرياضية، والذي سيشهد المباراة النهائية لكأس آسيا الإمارات 2019، وذلك بحضور عارف حمد العواني مدير البطولة في اللجنة العليا المحلية المنظمة بمشاركة مجموعة من الأطفال تمثل مختلف الجنسيات تجمعوا أمام صورة عملاقة لإحدى تذاكر البطولة، في إشارة إلى الحجم الكبير للبطولة المقبلة إلى الإمارات.

وقال الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم: «يشكل إطلاق مبيعات التذاكر حدثاً بارزاً في مسيرة البطولة والتي ستكون الأكبر على الإطلاق». فخر

وقال اللواء محمد خلفان الرميثي نائب رئيس اللجنة العليا المحلية المنظمة لبطولة كأس آسيا الإمارات 2019: «تفخر دولة الإمارات بتنظيم البطولة التي تشكل منعطفاً تاريخياً في مسيرة الكرة الآسيوية، كونها تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخباً، في حدث كبير سيجمع منتخبات القارة الآسيوية في الإمارات الرائدة في استضافة وإنجاح الفعاليات الرياضية العالمية، مؤكدا أن اللجنة العليا حريصة على توفير مقومات التميز والنجاح للبطولة وتقديم تجربة غير مسبوقة في كافة بطولات الاتحاد الآسيوي، انطلاقاً من الإمكانات التي تتمتع بها دولة الإمارات ومكانتها المتميزة على الخريطة الدولية إضافة إلى الخبرات الكبيرة التي تتمتع بها في مجال استضافة أهم الفعاليات الرياضية العالمية والقارية والإقليمية».

تخطيط

من ناحيته أكد عارف العواني أمين عام مجلس أبوظبي الرياضي مدير البطولة في اللجنة المنظمة المحلية، أهمية بطولة كأس آسيا على المستوى المحلي والإقليمي، مشيراً إلى أن ثلث العالم سيكون في ضيافة الدولة. و|وضح أن اللجنة المنظمة، جهزت مليون تذكرة حتى الآن وتكثف جهودها من أجل الظهور بصورة مشرفة على المستوى التنظيمي مستفيدة من الخبرات المتراكمة للكوادر الرياضية في الدولة، من تنظيم كبرى الأحداث واستضافتها وآخرها كأس العالم للأندية أبوظبي العام الماضي.