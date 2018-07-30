6 ديربيات ساخنة تلهب حماسة جماهير الفجيرة ودبا وكلباء

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

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تنتظر جماهير أندية الساحل الشرقي انطلاقة دوري الموسم الكروي المقبل 30 أغسطس المقبل على أحر من الجمر، والذي سيشهد وجود 3 من أندية المنطقة الشرقية لأول مرة وهي دبا، والفجيرة، واتحاد كلباء، مما يضفي هذا المشهد نوعاً من الإثارة، والتي ستكون حاضرة بالتأكيد في مباريات الفرق الثلاثة كافة ومن خلال مواجهات الديربي التي تجمع الأندية الثلاثة مع بعضها البعض، ومعروف أن فريقي الفجيرة ودبا يلعبان معاً على أرضية ملعب الفجيرة فيما يخوض كلباء مبارياته على ملعبه الأنيق.

مجلس جماهيري

ومهما كانت نتائج المباريات التي ستلعب خلال الموسم المقبل فإن المشجعين على موعد من الإثارة والتشويق لمتابعة مباريات الديربي الست بشكل خاص، ولضمان التواجد الجماهيري بادرت إدارة نادي كلباء بإنشاء مجلس خاص بالجمهور بباحة النادي الأصفر حيث تجرى الترتيبات لتجهيزه بالكامل.

وتهدف إدارة النادي بهذا العمل جمع كافة الجمهور في مكان واحد لمناقشة احتياجاتهم ووضع خططهم المستقبلية والتي تمكنهم من الوقوف خلف النمور خلال مباريات الدوري والتي تعتبر الأهم للجهازين الفني والإداري وللاعبي فريق كلباء. وسيتم توفير كل السبل داخل المجلس من أجل أن يقوم أنصار الفريق بأداء دورهم على أكمل وجه.

الرابح الأكبر

أكد ناصر اليماحي رئيس مجلس إدارة نادي الفجيرة بأنه يتوقع مباريات ساخنة مشيراً إلى أن تأهل الفجيرة وكلباء إلى جانب بقاء فريق دبا مع الكبار من شأنه أن يزيد الدوري حماسة وإثارة أكبر بعد أن قامت الفرق بتدعيم صفوفها بأبرز الصفقات.

وقال: الجمهور سيكون الرابح الأكبر من حيث المتعة والترقب للمباريات سواء التي تلعب بين فرق في إمارة الفجيرة أو في بقية المباريات التي تجمعهم ببقية أندية دوري الخليج العربي. وأشار اليماحي إلى جاهزية فريقه لكافة المباريات معرباً عن أمله في نجاح الذئاب في تثبيت أقدامهم مع الكبار.

وأضاف: أعتقد أننا قادرون على تحقيق ذلك في ظل الإمكانات المتوفرة حالياً من قبل إدارة النادي برئاسة الشيخ مكتوم بن حمد الشرقي، ورحب اليماحي بخوض دبا الفجيرة لمبارياته بملعب الذئاب لافتاً إلى أن رئيس النادي أمر بتذليل كافة العقبات لأبناء العمومة الذين يخوضون للموسم الرابع توالياً مبارياتهم على الملعب الأنيق.

تطور الكرة

وقال هلال محمد النقبي المدير التنفيذي لنادي اتحاد كلباء بأن تواجد 3 أندية من الساحل الشرقي يؤكد أن الكرة في هذه المنطقة تسير نحو الأفضل، مشيراً إلى وجود خامات جيدة لكن ينقصها الاحتراف الكامل، ونوه النقبي بوجود عدد كبير من لاعبي المنطقة الشرقية حالياً بمعظم فرق دوري الخليج العربي، وقال: الفوارق بدأت تقل وتضيق فيما بين فرق أبوظبي ودبي وبين فرق الشرقية وخير مثال لذلك فريق دبا الفجيرة الذي تمكن بأقل الإمكانات من كتابة اسمه للسنة الرابعة في دوري الأضواء والشهرة وهو إنجاز يحسب لإدارة نادي دبا الفجيرة منوهاً بأن الاستقرار الإداري والفني عاملان مهمان لنجاح أي فريق، وأكد هلال أن وجود ثلاثة فرق في دوري المحترفين من شأنه أن ينعش المنطقة كروياً خصوصاً أن الجمهور سيكون جزءاً من هذا الحدث إذا وضعنا في الاعتبار خوض أي من كلباء أو دبا أو الفجيرة أسبوعياً لمباراة واحدة في الساحل الشرقي مما يزيد ذلك من الحضور والتفاعل الجماهيري.

وفيما يتعلق بمنشآت ناديه قال هلال النقبي: ملعب كلباء جاهز لاستقبال مباريات الموسم الجديد وذلك بفضل دعم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الشارقة والمتابعة المستمرة من قبل مجلس الشارقة الرياضي.

حصان المنطقة

من جهة أخرى قال راشد بن عبود المدير التنفيذي لنادي دبا الفجيرة إن تواجد الثلاثي دبا والفجيرة وكلباء في دوري الأضواء بدءاً من الموسم الكروي المقبل سيعطي المسابقة زخماً إعلامياً، مشيراً إلى أنه يعتبر أن الدافع لدى الأندية الثلاثة سيكون أكبر لخطف لقب بطل المنطقة الشرقية.

وأضاف: الفريق الأقل خطأً هو الذي يربح في نهاية الأمر ويفوز بلقب بطل المنطقة. وتوقع حضوراً جماهرياً كبيراً لمباريات الديربي وسيكون لاعبو دبا على أتم درجات الجاهزية لكافة مباريات الدوري بشكل عام والمباريات التي تجمعهم بجيرانهم بشكل خاص. ووجه راشد بن عبود الشكر للشيخ مكتوم بن حمد الشرقي رئيس نادي الفجيرة والذي لولاه لما بقي فريقه دبا في الأضواء لثلاثة مواسم متتالية مع الكبار.

الوشاحي: دوري مصغّر بين الفرق والجماهير

أكد سعيد الوشاحي عضو رابطة مشجعي اتحاد كلباء أن الجماهير تترقب بدء الموسم الكروي الجديد والذي لن يكون سهلاً على الإطلاق مشيراً إلى أن دوري الخليج العربي يحمل دوري مصغر داخله وذلك من واقع مباريات أندية المنطقة الشرقية مع بعضها البعض وكذلك الحضور الجماهيري الذي يتوقع أن تشهده مباريات كلباء ضد الفجيرة أو دبا والعكس منوهاً بأن رابطة مشجعي كلباء ستكون جاهزة عدة وعتاداً من أجل الوقوف خلف «النمور» في الدوري، لافتاً إلى أن فكرة قيام المجلس الجماهيري ستسهل عليهم إنجاز كثير من الخطط. وستتم مناقشة العديد من الأمور التي تتطلب استنفار أعداد كبيرة من الجماهير الكلباوية إلى جانب طرح جوائز عينية وكوبونات سحب للجمهور من خلال المباريات التي تقام على ملعب كلباء.