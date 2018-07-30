«الصقور».. لياقة وتحمّل في صربيا

المصدر: دبي ـ البيان الرياضي

انطلقت فترة الإعداد الخارجي في صربيا للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإمارات منذ الوصول خلال ساعة فقط التقط فيها اللاعبون راحة السفر، بعدها توجه الفريق لاجتماع البعثة الرئيسي برئاسة ناصر طحنون النقبي عضو مجلس الإدارة وبحضور باسم عبدالله الشامسي مدير الفريق والجهاز الفني واللاعبين، ثم انطلقت التدريبات المكثفة للفريق.

وقاد المدرب التونسي جلال القادري التدريبات، حيث وضع الجهاز الفني خطة تدريبية مكثفة صباحية ومسائية لرفع معدلات اللياقة والتحمل للاعبين وبرنامجاً تدريبياً لرفع المستوى البدني للاستعداد الأمثل لخوض معترك الاستحقاقات القادمة في مسابقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة ودوري الخليج العربي، وكأس الخليج العربي، حيث تدرب الفريق في ملعب التدريب المرافق للمركز الرياضي.

تجاوب

كما يخوض الفريق تدريبات التحمل في صالة التقوية البدنية، وقد أظهر جميع اللاعبين تجاوباً رائعاً مع الخطة المعدة سعياً منهم للظهور بصورة مشرفة خلال الموسم القادم. وسيخوض الفريق بعد أن تكتمل جاهزيته، عدداً من المباريات الودية التجريبية للوقوف على مستوى الإعداد الذي انطلق منتصف الشهر الماضي، حيث سيلعب الفريق أولى مبارياته الودية أمام أحد الفرق الصربية 3 أغسطس. وأكد جلال القادري مدرب الفريق أن التدريبات ستكون على فترتين وبمشاركة جميع اللاعبين، مشيراً إلى أن الجميع منتظم وأن الأمور تسير وفق البرنامج والخطط المعدة.

وأشاد القادري بالمتابعة الحثيثة والدائمة للإدارة للاطمئنان على شؤون الفريق والتوجيهات الدائمة بتوفير الجو الملائم لإنجاح المعسكر، مثنياً على اللاعبين وحرصهم على تنفيذ الواجبات المطلوبة منهم.