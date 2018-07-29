الوصل يقترب من التعاقد مع ليما جديد

المصدر: دبي- البيان الرياضي

يقترب الوصل من التعاقد مع لاعب جديد، يحمل اسم ليما حسب ما أشار إليه راديو جنرال البرازيلي.

‏أكد المصدر أن الوصل يضع لمساته الأخيرة للتعاقد مع البرازيلي فينيسوس ليما (21 عاماً) جناح نادي جريميو البرازيلي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد. من جانب آخر أجرى البرازيلي فابيو دي ليما، لاعب الوصل، عملية جراحية ناجحة في الركبة، أول من أمس، لعلاج قطع جزئي في الجزء الأمامي من الغضروف الخارجي، وذلك عقب الإصابة التي تعرض لها في معسكر الفريق الإعدادي الخارجي للوصل في ألمانيا. قام اللاعب بنشر صورته بعد إجراء الجراحة تحت إشراف طبيب نادي فيلامنجو البرازيلي، وذلك على حسابه الشخصي على «إنستغرام»، وهو يسير على عكازين، وكتب بالإنجليزية «الحمدلله».