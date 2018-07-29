استطلاع«البيان»: تقنية الفيديو مطلب جماهيري في الإمارات

المصدر: دبي - إيهاب زهدي ــ غرافيك: حسام الحوراني

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اتفقت الجماهير مع خبراء كرة القدم في الدولة، على أهمية تطبيق تقنية الفيديو في دوري الخليج العربي في الموسم الرياضي المقبل، وذلك وفق نتائج استطلاع «البيان الرياضي».

وجاءت نتيجة موقع البيان الإلكتروني، مؤيدة للقرار بنسبة 79%، مقابل 21% رافضة، وكانت النتيجة متقاربة في الحساب الرسمي على تويتر، بنسبة 75% مؤيدة، و25% رافضة، وكذلك في الفيسبوك، بنسبة 77% مؤيدة، و23% رافضة. وأثار «الفار» جدلا كبيرا بعد تجربته في مونديال روسيا 2018.

ولم يختلف رأي الخبير التحكيمي سالم سعيد، عن الجمهور، وأكد أن تقنية الفيديو، أصبحت أمرا واقعا في ملاعب كرة القدم، بعد تطبيقها في كأس العالم الأخيرة في روسيا 2018، وعلى الجميع الآن التعامل معها، رغم احترازات المتضررين منها، وما برز من سلبيات في المونديال، ومع التأكيد أنها لن تنهي الأخطاء التحكيمية.

وأوضح سالم سعيد: «تقنية الفيديو، أصبحت مطلبا رئيسيا لاعتمادها لكل من يمتلك الإمكانيات والقدرة، لتحقيق أكبر قدر ممكن من العدالة، على أن ننتظر مستقبلاً، أن يتم التخلص من السلبيات التي تشوب تلك التقنية، وتعرفنا عليها في كأس العـالم الأخيرة».

وأكمل الخبير التحكيمي: «لعل من أهم السلبيات، أنه مسموح لحكم تقنية الفيديو التدخل في 4 حالات فقط، وهي كلها أيضاً تقديرية، ويحدث فيها خلاف بين المشاهد والمتضرر من التقنية، وأعتقد أن السلبيات ستظل مستمرة، إلى حين إيجاد وسيلة لتجاوزها».