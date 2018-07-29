الظفرة يختتم معسكر بانكوك تحضيراً لآسيوية الصالات

المصدر: بانكوك - البيان الرياضي

أنهى فريق نادي الظفرة لكرة قدم الصالات معسكره الإعدادي في بانكوك ضمن تحضيراته لكأس الأندية الآسيوية لكرة الصالات، وتوجهت البعثة اليوم إلى مدينة يوجيوكرتا برئاسة مرشد خلفان المرر، المدير التنفيذي لشركة الألعاب المصاحبة في النادي، وحسن الحمادي، عضو مجلس الإدارة ومشرف اللعبة، وتوجهت البعثة للانضمام إلى بقية الفرق المشاركة في البطولة، وسيلعب الظفرة أولى مبارياته في البطولة أمام فريق نادي نفط الوسط العراقي في الأول من أغسطس المقبل، وبعد ذلك يواجه سامسونغ الكوري الجنوبي، وسيونام الفيتنامي.

لعب فريق الظفرة 4 من المباريات الودية في معسكر بانكوك، حيث خسر 3 مباريات، وفاز في واحدة، وتعد البروفة الأخيرة التي خاضها، أول من أمس، أمام فريق جامبوري بطل الدوري التايلندي، من أفضل التجارب وخسرها بنتيجة 5-4 بعد أن كان الظفرة متقدماً 4-2.

وأشاد فيصل عبدالله، مدير فريق الظفرة، بالمعسكر الإعدادي ، وقال لقد استفدنا من التجارب الودية كثيراً، حيث ركز الإسباني لويس فونسيكا، مدرب الفريق، على إشراك كل اللاعبين وتطبيق مختلف الخطط والتطبيقات، وشدد على اللاعبين بعدم الالتفات إلى النتيجة، والتركيز على تطبيق طرق اللعب المختلفة، وأضاف أن المباراة الأخيرة التي لعبناها أمام بطل الدوري التايلندي تعد من أهم المكاسب التي خرجنا بها من معسكر بانكوك، حيث قدّم اللاعبون مباراة كبيرة، وكان الظفرة الأفضل في معظم فترات المباراة، وللأسف خسرنا 5-4 بعد أن كنا متقدمين 4-2 بعد أن اتبع الفريق التايلندي أسلوب «الباور بلاي»، ونجح في الفوز في الدقائق الأخيرة، وفي النهاية خرجنا بمكاسب كبيرة ستفيد الفريق في مبارياته المقبلة في البطولة الآسيوية.