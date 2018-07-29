بني ياس يضم أفضل لاعب في أستراليا

المصدر: أبوظبي - محمد محسن

تعاقدت شركة نادي بني ياس لكرة القدم، أمس، مع اللاعب الهولندي جورج ليوري قادماً من صفوف فريق ملبورن الأسترالي لمدة عام قابل للتجديد لموسم آخر. واختير ليوري كأفضل لاعب الموسم الماضي بالدوري الأسترالي، حيث حقق مع فريقه بطولتي الدوري والكأس.

وسبق للاعب الهولندي، الذي يلعب في مركز الهجوم والجناح الأيمن والأيسر، تمثيل عدة أندية مثل أوتريخت الهولندي، كما سبق له تمثيل منتخب هولندا تحت 21 عاماً.

بالإضافة إلى أن اللاعب شارك في 34 مباراة مع فريقه الأسترالي الموسم الماضي وسجل 12 هدفاً وصنع 14 هدفاً وشارك في دوري أبطال آسيا، حيث سجل هدفاً وقام بصناعة ثلاثة أهداف.