«العميد» يطلّع على تجربة أكاديمية جنك

المصدر: بروكسل - البيان الرياضي

قام عادل شاكري، عضو مجلس إدارة شركة النصر لكرة القدم، رئيس بعثة «العميد» بمعسكر الإعداد في هولندا، بزيارة لأكاديمية نادي جنك البلجيكي، وكان في استقباله رونالد برولمانز، مدير عام الأكاديمية، وكون ديردن، المدير الفني.

جاءت هذه الزيارة في إطار حرص مجلس إدارة شركة النصر لكرة القدم على تطوير أكاديمية الكرة، وفقاً لأحدث النظم والمعايير العالمية باعتبارها الاستثمار الحقيقي في مستقبل كرة القدم، ولتكون رافداً أساسياً لتغذية الفريق الأول والمنتخبات الوطنية بأفضل اللاعبين الموهوبين، وأكد شاكري أن مجلس إدارة الشركة يولي اهتماماً كبيراً بتطوير الأكاديمية وفرق المراحل السنية بدءاً من التعاقد مع كوادر إدارية وفنية على أعلى مستوى ثم الحرص على زيارة الأكاديميات الأوروبية المتطورة، للتعرف عن قرب على سبل الاهتمام باللاعبين الصغار بدنياً وفنياً وسلوكياً، وهو ما تصبو إليه شركة الكرة في الفترة المقبلة.

شرح تفصيلي

واستمع شاكري خلال الزيارة لشرح تفصيلي من مدير الأكاديمية حول استراتيجية ورؤية أكاديمية جنك في تنمية مهارات وقدرات النشء ، وفقاً لأحدث الأساليب العلمية حتى صارت واحدة من أفضل أكاديميات الكرة في أوروبا، ومن أشهر اللاعبين الذين تخرجوا فيها كورتوا حارس تشيلسي، و دي بروين نجم سيتي. وفي ختام الزيارة قام عادل شاكري بتقديم درع نادي النصر لمدير عام الأكاديمية، الذي قام بدوره بإهدائه قميص نادي جنك البلجيكي.