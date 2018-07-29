عجمان يحصد ثمار الاستقرار

المصدر: متابعة - ياسر قاسم

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي عجمان استعداداته في معسكره الخارجي بالمجر بتدريبات صباحية ومسائية بعد خوضه أولى تجاربه هناك، وتقرر خوض التجربة الثانية الأربعاء المقبل أمام منافس أعلى مستوى من أيتو جييور المجري الذي تعادل معه الفريق 1-1، وذلك وفق الخطة التي وضعها المدير الفني أيمن الرمادي في التدرج بالمباريات الودية ولمنح فرصة المشاركة لجميع اللاعبين من خلال الدفع بتشكيلين في المباراة الواحدة، وأبدى الرمادي اطمئنانه لسير المعسكر في المجر، مؤكداً أهمية المرحلة الأخيرة من الإعداد للموسم بعد العودة من المجر والتي ينضم فيها المحترف الأجنبي الرابع.

وحظيت استعدادات الفريق في المجر باهتمام متابعة مجلس إدارة النادي في وجود رئيس البعثة الدكتور محمد جبر الشامسي وعبدالله الظاهري أمين السر العام ومشرف الفريق الأول ويحيى المطروشي مشرف قطاع المراحل السنية وأحمد راكان نائب مشرف القطاع.

استقرار

وأوضح عبد الله الظاهري في تصريحات لـ «البيان الرياضي» أن الإعداد يسير بشكل مقنع في ظل الاستقرار الذي يعيشه الفريق وقال الظاهري تفصيلا: كان المهم بالنسبة لعجمان الاستقرار الفني وتحقق ذلك من خلال استمرار الجهاز الفني بقيادة المدرب أيمن الرمادي للموسم الثالث على التوالي، ويقف وراء هذا الاستقرار سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس النادي حيث ظلا يحرصان على دعم النادي وتوفير المناخ الملائم له ومتابعة مجلس الإدارة الدقيقة بقيادة خليفة الجرمن رئيس المجلس وجميع أعضاء مجلس الإدارة.

وأضاف قائلا: الاستعداد بدأ مبكراً منذ بداية الشهر الحالي بتجمع داخلي شارك فيه جميع اللاعبين بما فيهم المحترفون الأجانب الثلاثة عادل هرماش وفاندر فييرا وستانلي اوهاويشي، واستمرت هذه المرحلة من الإعداد لمدة 18 يوماً، بدأت بعدها المرحلة الثانية في معسكر المجر الحالي، والترتيبات للموسم الجديد ظلت تسير بشكل جيد ويبقى فقط التعاقد مع المحترف الأجنبي الرابع خلال الساعات القليلة المقبلة ليغلق بعدها النادي هذا الملف.

وأوضح الظاهري سبب التعاقد مع عدد محدود من اللاعبين المواطنين قائلا: التعاقد مع عدد محدود من اللاعبين المواطنين «لاعبان فقط» مرده تجديد التعاقد مع جميع عناصر الفريق الذين قدموا مستويات جيدة الموسم الماضي، حيث كانت إدارة النادي حريصة في المحافظة على ما قدمه الفريق الموسم الماضي بعد احتلاله مركزاً في وسط الجدول مع دعم الفريق بالعناصر المطلوبة ومن بينها التعاقد مع محترفين أجانب جدد.