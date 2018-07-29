ريمة الحوسني مسؤولة طبية عن مونديال السيدات بفرنسا

المصدر: دبي - البيان الرياضي

كلّف الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» الدكتورة ريمة محمد قاسم الحوسني نائب رئيس لجنة الطب الرياضي باتحاد الإمارات لكرة القدم، المسؤولة الطبية بالاتحادين الآسيوي والدولي، كطبيبة مسؤولة عن الأمور الطبية وفحص المنشطات خلال بطولة كأس العالم للسيدات تحت 20 سنة، والتي ستستضيفها فرنسا خلال الفترة من 5 إلى 24 أغسطس المقبل.

وستكون الدكتورة ريمة الحوسني مسؤولة عن الإشراف على جميع الأمور الطبية الخاصة بالبطولة، كالأطقم الطبية المقدمة للخدمات الطبية، وتقديم الخدمات الطبية للمسؤولين والعاملين بـ«فيفا» خلال البطولة، بالإضافة إلى إجراء فحوصات الكشف عن المنشطات للاعبات، وكذلك الإشراف على الخدمات الإسعافية المقدمة للاعبات والجماهير.

ويأتي هذا التكليف كنتاج واضح لثقة «فيفا» في الكفاءات والكوادر الطبية لدولة الإمارات، حيث سبق للدكتورة ريمة الحوسني التكليف كمسؤولة طبية عن بطولة كأس العالم للناشئين بالإمارات 2013، والعديد من بطولات السيدات على الصعيد الآسيوي، بالإضافة لكأس العالم للأندية 2017 الذي أقيم بالعاصمة أبوظبي، كما تم تكليفها كمسؤولة عن تغطية الأمور الطبية وفحص المنشطات للنسخة القادمة من كأس العالم للأندية 2018، وبطولة كأس آسيا 2019.