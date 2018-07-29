«أبوظبي الرياضية» ناقلاً حصرياً لـ«أبطال العرب»

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

وقّعت قنوات أبوظبي الرياضية التابعة لأبوظبي للإعلام اتفاقية مع شركة صلة الرياضية للحصول على حقوق البث الحصري لمنافسات بطولة كأس العرب للأندية الأبطال في حلتها الجديدة على قنواتها المفتوحة، وذلك خلال حفل رسمي أقيم أول من أمس في المقر الرئيس لأبوظبي للإعلام.

وجرى توقيع الاتفاقية بحضور الدكتور علي بن تميم مدير عام أبوظبي للإعلام والدكتور رجاء الله السلمي، وكيل هيئة الرياضة وأمين عام الاتحاد العربي لكرة القدم، فيما وقع الاتفاقية عبد الرحمن عوض الحارثي، المدير التنفيذي لشبكة قنوات تلفزيون أبوظبي وراكان الحارثي رئيس شركة صلة الرياضية المالكة للحقوق، بحضور يعقوب السعدي رئيس قنوات أبوظبي الرياضية، وعدد من مديري الإدارات والموظفين لدى الجانبين.

وقال الدكتور علي بن تميم: «يأتي توقيع الاتفاقية للحصول على حقوق البث الحصري للبطولة الأقوى بين البطولات العربية في كرة القدم، وذلك في إطار المستهدفات الاستراتيجية لأبوظبي للإعلام والرامية إلى توفير تغطية ومتابعة شاملة لأهم الأحداث والمناسبات والفعاليات على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية، خاصة تلك التي تحظى بمتابعة واهتمام واسعين من الجمهور العربي».

التزام

وأشار الدكتور علي بن تميم إلى أن قرار الشركة بنقل منافسات البطولة على القنوات المفتوحة تأكيدٌ على التزامنا تجاه الجمهور بإتاحة الفرصة أمام الجمهور العربي لمتابعة أهم الفعاليات الرياضية العربية بشكل مجاني، والتمتع بالتغطية المتميزة والشاملة للفعاليات الرياضية المحلية والعالمية وفقا لأعلى مقاييس وتقنيات البث التلفزيوني، والتي تتناسب مع حدث رياضي بهذا الحجم.

ومن جانبه، قال يعقوب السعدي رئيس قنوات أبوظبي الرياضية: «إن بطولة كأس العرب للأندية ليست مجرد منافسة كروية بين الأشقاء للفوز بالكأس والجوائز المالية الأكبر في تاريخ البطولات العربية، ولكنها بطولة تحمل الكثير من القيم النبيلة والأهداف السامية، حيث تسهم في زيادة مساحات التقارب والتلاحم والود والتفاهم بين كل جماهير الرياضة في العالم العربي، ومن هنا جاء حرص قنوات أبوظبي الرياضية على بث منافسات البطولة بشكل مجاني».

وأكد السعدي أن قنوات أبوظبي الرياضية ستكون كعادتها على مستوى الحدث بتقديم تغطية استثنائية وفق أعلى معايير البث العالمية، حيث أعدت أجندة برامج حافلة بالسهرات واستوديوهات والتقارير واللقاءات مع شبكة من المراسلين لمتابعة كل الأندية المشاركة في البطولة".

ضربة البداية

وستكون بداية البث مع سهرة تجمع عدداً من المحللين المتميزين على مستوى الوطن العربي، وتسلط الضوء على آخر استعدادات الاتحاد العربي لركلة البداية، والتي ستكون في زغرب بكرواتيا، حيث موعد أول مباريات دور الـ32 بين العين ووفاق سطيف الجزائري، ومتابعة لمعسكر كل فريق وآخر الأخبار والاستعدادات.

وتتضمن السهرة تقارير خاصة بالأبطال السابقين والبطولة الأخيرة والأندية المشاركة من كل دولة، كما ستكون قنوات أبوظبي الرياضية حاضرة من خلال نقل المباريات والاستوديوهات المصاحبة لها ومراسلين من أرضية الملعب لتغطية كافة الجوانب الخاصة بالحدث الأهم والأكبر في الكرة العربية. يشار إلى أن الأدوار التمهيدية للبطولة انطلقت وستبدأ مباريات دور الـ32 في أغسطس المقبل، وتستمر حتى أبريل من عام 2019، حيث سيحصل البطل على 6 ملايين دولار أميركي، بينما يحصل الوصيف على 2.5 مليون دولار، في حين سيحصل كل نادٍ يخرج من دور نصف النهائي على 500 ألف دولار.