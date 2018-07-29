الوحدة يبدأ «المرحلة التكتيكية»

المصدر: متابعة - محمد محسن

خسر فريق الكرة بنادي الوحدة أولى مبارياته الودية والتي جرت أمام الاتحاد السعودي 3- 1، أول من أمس، خلال معسكره الجاري حالياً في النمسا، استعداداً للموسم الجديد.

واختتم الوحدة المرحلة الأولى للمعسكر الإعدادي بلقاء الاتحاد السعودي الودي، على أن تبدأ المرحلة الثانية من المعسكر اليوم، والتي سيركز خلالها المدرب على النواحي التكتيكية بعد أن كانت المرحلة الأولى للنواحي البدنية ورفع معدل اللياقة.

وسيغادر 6 من لاعبي العنابي معسكر الوحدة اليوم، حيث ينضم المدافع محمد برغش إلى معسكر المنتخب الوطني الذي يقام في مدينة سالزبورغ النمساوية خلال الفترة من الأول حتى 19 من شهر أغسطس المقبل ضمن البرنامج التحضيري استعداداً للمشاركة في نهائيات كأس آسيا 2019، كما ينضم خماسي العنابي، محمد الشامسي وأحمد راشد و خالد إبراهيم، ومحمد عبدالباسط، وسالم سلطان، إلى معسكر المنتخب الأولمبي المشارك في دورة الألعاب الآسيوية في جاكرتا في منتصف أغسطس المقبل.

كما التحق الحارس سيف الزعابي حارس مرمى الفريق الرديف بمعسكر الفريق الأول أمس ليكمل قائمة حراس المرمى بعد مغادرة الشامسي. وأشرك الروماني لورينت ريجيكامب المدير الفني للوحدة جميع اللاعبين المشاركين في المعسكر باستثناء الأرجنتيني سبستيان تيجالي الذي منح إجازة لزيارة عائلته في إسبانيا وسيعود اليوم.