الشارقة يستعد لمواجهة «ليونيداس» الهولندي

المصدر: متابعة - علي الظاهري

استأنف فريق الشارقة تدريباته أمس استعداداً لمواجهة فريق اف سي ليونيداس الهولندي الأربعاء المقبل ضمن المرحلة الثانية من معسكر الفريق الخارجي في هولندا.

وسيخوض الملك تجربته الودية الثانية أمام الفريق الهولندي في الساعة 6 مساءً بتوقيت امستردام «الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات».

وكان الجهاز الفني قد منح اللاعبين إجازة لمدة يوم بعد فوزه في اللقاء الودي الأخير على الكويت الكويتي 3-1. من جهة، أخرى غادر كل من اللاعب عبدالله غانم وماجد سرور وحمد جاسم معسكر الفريق متجهين إلى الدولة تمهيداً لانضمامهم إلى معسكر المنتخب الأولمبي الوطني الذي ينطلق غداً استعداداً لدورة الألعاب الآسيوية التي ستقام في العاصمة الإندونيسية جاكرتا من 14 أغسطس حتى 2 سبتمبر المقبلين.