27 لاعباً في معسكر الأبيض بسالزبورغ

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أعلن المدير الفني لمنتخبنا لكرة القدم ألبيرتو زاكيروني قائمة اللاعبين للمعسكر الخارجي الذي سيقام في مدينة سالزبورغ النمساوية من 1 حتى 19 أغسطس ضمن البرنامج التحضيري استعداداً لكأس آسيا الإمارات 2019. وتضم قائمة منتخبنا الوطني 27 لاعباً هم:

حراسة المرمى: علي خصيف حميد، خالد عيسى محمد، محمد سعيد بوسندة، فهد محمد الظنحاني.

الدفاع: إسماعيل أحمد محمد، مهند سالم العنزي، محمد أحمد غريب، بندر محمد الأحبابي، فارس جمعة السعدي، محمد مرزوق المطروشي، محمود خميس الحمادي، محمد برغش المنهالي، عبدالعزيز محمد صنقور، وليد عباس مراد، محمد سبيل عبيد.

الوسط: عامر عبدالرحمن الحمادي، ريان يسلم الجابري، أحمد برمان علي، عمر عبدالرحمن العمودي، خميس إسماعيل خميس، علي حسن سالمين، سيف راشد ناصر، ماجد حسن الأحمدي، إسماعيل سالم الحمادي.

الهجوم: علي أحمد مبخوت، أحمد خليل الجنيبي، سعيد جاسم صالح.

وسيخوض الأبيض معسكراً ثانياً من الأول حتى 12 سبتمبر يتخلله مباراتان وديتان أمام ترينداد وتوباغو يوم 6 سبتمبر ولاوس يوم 11 سبتمبر.

فيما سيخوض معسكره الخارجي الثالث من 6 حتى 16 أكتوبر المقبل يتخلله لعب مباراتين وديتين أمام هندوراس يوم 11 أكتوبر وفنزويلا يوم 16 أكتوبر.

وفي شهر نوفمبر يُقيم معسكراً داخلياً بالإمارات من 6 إلى 20 نوفمبر يعقبه معسكر آخر للفترة من 15 إلى 31 ديسمبر، وستقام خلال المعسكرين مباريات ودية سيتم الإعلان عنها لاحقاً.