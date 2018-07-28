حوافز لجماهير الوحدة قبل السوبر

المصدر: أبوظبي - محمد محسن

أكد أحمد الرميثي، رئيس شركة كرة القدم بنادي الوحدة، أنهم سعداء في نادي الوحدة بخوض مباراة السوبر في مصر، ولا شك أنها تعبر عن أواصر المحبة والأخوة مع الشقيقة مصر، مضيفاً «وأعتقد أن الجميع سيستمتع بالأجواء المعتدلة على ضفاف النيل»، مشدداً على أن العنابي سيخوض مباراة قوية تليق بكرة الوحدة ومكانة الإمارات، ونتطلع للاحتفاظ بالكأس للمرة الثانية على التوالي.

وتجمع كأس السوبر العين بطل الدوري، والوحدة بطل كأس الخليج العربي، والسوبر للموسم الماضي، وذلك على استاد السلام بالعاصمة المصرية القاهرة 25 أغسطس الجاري.

وأكد الرميثي أن إدارة النادي تعد حوافز إضافية للجماهير التي تسافر إلى العاصمة المصرية القاهرة لتشجيع الفريق ودعمه، وهذه الحوافز سيعلن عنها قريباً، حيث إن الإدارة تعمل عليها حالياً، مشيراً إلى أنه متفائل باستاد السلام حيث وسبق للوحدة أن لعب عليه 3 مباريات في البطولة العربية للأندية.