«الصقور» يغادر إلى معسكر صربيا

المصدر: دبي ـ البيان الرياضي

غادرت بعثة فريق الإمارات الأول لكرة القدم صباح أمس إلى المعسكر الخارجي في صربيا، والذي يستمر 21 ‬يوماً، يخوض ‬فيه ‬الصقور ‬الإعداد ‬على ‬فترتين، ‬ الأولى ‬تشتمل ‬على ‬تدريبات ‬للياقة ‬البدنية ‬والإعداد، ‬و‬الفترة ‬الثانية تشتمل على خوض عدد ‬من ‬المباريات ‬التجريبية ‬استعداداً ‬للموسم ‬الجديد.

ويترأس البعثة ناصر سالم طحنون عضو مجلس الإدارة، وتضم باسم عبدالله الشامسي مدير الفريق الأخضر، والجهاز الفني والإداري واللاعبين. وأكد رئيس البعثة ناصر طحنون أن إدارة الشركة استقرت على أن تكون صربيا هي مقر معسكر الصقور هذا العام بعد أن تابعت عن قرب أفضلية المكان جغرافياً مع توافر الخدمات كافة التي يحتاجها الفريق خلال المعسكر.

وأضاف: أعد المدرب التونسي جلال القادري خطة تدريبية مكثفة صباحية ومسائية لرفع معدلات اللياقة للاعبين وبرنامجاً تدريبياً لرفع المستوى الفني والتكتيكي للاستعداد الأمثل لخوض الاستحقاقات القادمة في مسابقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، ودوري الخليج العربي وكأس الخليج العربي وقد أظهر جميع اللاعبين دون استثناء تجاوباً رائعاً خلال المرحلة الأولى الداخلية.