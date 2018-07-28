«الملك» يتألق على حساب «الكويت»

المصدر: متابعة - علي الظاهري

تألق «الملك» في وديته الأولى خلال معسكره في مدينة دوسلدورف الألمانية، حيث كسب مباراته أمام الكويت الكويتي بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت أول من أمس ضمن معسكر الإعداد الخارجي.

سجل أهداف الشارقة اللاعبين حمد إبراهيم «ق 33» وريان مينديز «42» وويلتون سواريس «64»، فيما سجل للكويت جمعة سعيد «39».

ومنح الجهاز الفني راحة للاعبين أمس بعد اللقاء الودي، ليستأنف الفريق تدريباته اليوم استعداداً للمباراة الودية الثانية أمام أحد الفرق الألمانية من الدرجة الثانية.

وأكد عبدالعزيز محمد مدير الفريق الأول بنادي الشارقة بأن المباراة جاءت إيجابية من حيث النتيجة والمستوى والاستفادة، حيث قابلنا خصماً قوياً وهو بطل الدوري الكويتي ويمتلك لاعبين جيدين، وظهر فريق الشارقة بشكل جيد، خصوصا وأنها أولى المباريات الودية في المعسكر الخارجي ويحتاج اللاعبون للمزيد من المباريات للوصول إلى الجاهزية الكاملة، مضيفاً بأن هناك مباريات ودية قادمة سيخوضها الفريق حسب طلب الجهاز الفني تم الترتيب لها مسبقا.

وعن غياب اللاعب ايغور كورونادو عن اللقاء الودي الأول علق عبد العزيز محمد بأن اللاعب قد توقف عن اللعب منذ شهر تقريبا وهو يخوض حاليا تدريبات فردية لرفع معدل اللياقة البدنية لديه وسيكون جاهزاً بإذن الله خلال الأيام القادمة.

دروع

وبعد نهاية اللقاء، تبادل عبد العزيز محمد مدير فريق الشارقة الدروع التذكارية مع عادل عقلة رئيس بعثة الكويت الكويتي، كما أقام نادي الشارقة مأدبة عشاء على شرف فريق الكويت الكويتي بعد انتهاء اللقاء الودي بين الفريقين الذي استضافه الملعب الفرعي لاستاد سبريت ارينا.

ويتطلع الشارقة إلى استثمار المباريات الثلاث الودية الأخرى التي تنتظره الثلاثاء المقبل أمام أحد الفرق الألمانية من الدرجة الثانية، والمباراة الثالثة أمام التعاون السعودي يوم 5 أغسطس المقبل، ليختتم تجاربه الودية يوم 9 أغسطس أمام نادي أيندهوفن الهولندي.