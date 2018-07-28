4 وديات لمنتخب الشباب أمام البوسنة ومقدونيا

المصدر: دبي - البيان الرياضي

يغادر منتخبنا الوطني للشباب لكرة القدم اليوم، إلى سلوفينيا لتدشين معسكره الخارجي في الفترة من 28 يوليو الجاري وحتى 17 أغسطس المقبل، بعدما اختتم تجمعه بمقر اتحاد الكرة بدبي أول من أمس، لينهي المعسكر الداخلي، وسط أجواء معنوية عالية، وروح من التفاؤل سادت بين اللاعبين منذ انطلاق المعسكر الداخلي في اليوم الأول من يوليو الجاري، ضمن محطاته الإعدادية لنهائيات كأس آسيا للشباب تحت 19 سنة في العاصمة الإندونيسية جاكرتا.

من المقرر أن يخوض منتخبنا الوطني، أربع مباريات ودية خلال فترة المعسكر الخارجي، بواقع مباراتين مع منتخب البوسنة، ومباراتين أخريين مع منتخب مقدونيا، وتحدد إقامتها أيام 6 و10 و13 و16 أغسطس المقبل.