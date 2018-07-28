زلاتكو يساند «الزعيم» أمام فارازين الكرواتي

المصدر: زغرب - البيان الرياضي

حرص زلاتكو داليتش مدرب منتخب كرواتيا في مونديال روسيا، على مساندة فريقه السابق العين خلال المباراة الودية، التي خسرها العين مساء أول من أمس، 1-2 أمام فريق فارازين الكرواتي، في تجارب «الزعيم» خلال معسكره الخارجي الحالي استعداداً للموسم المقبل، وسجل هدف العين الوحيد، لاعبه البرازيلي كايو.

من جانبه، رحب مطر عبيد الظاهري «الصهباني»، مدير الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين، بمبادرة مدرب الفريق السابق، والمدرب الكرواتي العالمي، زلاتكو داليتش، بحرصه على حضور مباراة العين الودية الثانية في المعسكر الخارجي لدعم الفريق، وقال: «زلاتكو دائماً ما يردد أنا عيناوي باللغة العربية، لأنه رجل مخلص، وأحد الذين يشعرون بالانتماء الحقيقي لهذا الكيان الشامخ، الذي مكنه من تحقيق طموحاته في عالم التدريب وكل الأمنيات الصادقة له بالتوفيق في مسيرته التدريبية».

أضاف الصهباني، الذي استقبل مدرب المنتخب الكرواتي، وصيف مونديال روسيا 2018، في معسكر الفريق بكرواتيا: «المدرب زلاتكو، حرص على تحية الجميع، وأعرب عن أمنياته لـ«الزعيم» بتحقيق أفضل النتائج في الموسم الجديد الذي تنتظر فيه الفريق جملة من التحديات الكبيرة».

موعد

كما كشف مدير فريق العين، أن المصري حسين الشحات، والدولي السويدي ماركوس بيرغ لاعبي العين، سيلتحقان بمعسكر الفريق الإعدادي الخارجي اليوم، للانخراط في البرامج التدريبية المكثفة بكرواتيا وسلوفينيا إلى جانب زملائهم بالفريق.

أضاف الصهباني: «المؤكد أن الشعور بالمسؤولية والرغبة القوية، عنوان أداء الجميع في الالتزام بالجرعات التدريبية المقررة على فترتين صباحية ومسائية، إلى جانب برامج الاستشفاء والسباحة وتدريبات تقوية العضلات، خصوصاً أن كل لاعب بالفريق يدرك جيداً قيمة شعار العين وحجم التحديات التي تنتظر«الزعيم» في الموسم الكروي الجديد، وكل من يقع عليه الاختيار لدخول القائمة، يظل على قدر الثقة، وعند حسن ظن المدرب والإدارة والجماهير.

جهوزية

أوضح مطر عبيد الظاهري «الصهباني»، أن استعدادات العين لمباراتي وفاق سطيف الجزائري، المقررتين ضمن ذهاب وإياب دور الـ32 من مسابقة كأس العرب للأندية الأبطال، مضت بالصورة المطلوبة، وقال: «وضع المدرب زوران ماميتش، كافة الترتيبات الفنية الخاصة بمواجهة الفريق المنافس، ونتمنى التوفيق للفريق في تحقيق النتيجة المطلوبة التي تضمن له التأهل للأدوار التالية».