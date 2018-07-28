الظفرة يعسكر في ألمانيا غداً

المصدر: أبوظبي - محمد محسن

يدشن فريق الكرة بنادي الظفرة معسكره الإعدادي في مدينة إنغولشتات فيلج الألمانية وتغادر البعثة فجر غد ويستمر المعسكر حتى 19 أغسطس المقبل، ويترأس البعثة فارس بن مكتوم المزروعي رئيس شركة كرة القدم والجهاز الفني بقيادة الصربي المدرب فوك راسوفيتش والطاقم المساعد.

وضمت القائمة حراس المرمى عبدالله سلطان، زايد أحمد الحمادي وخالد السناني، واللاعبين عبدالله الصيعري، خلف الحوسني، عبدالرحمن يوسف، خالد بطي، حمد المرزوقي، خالد الدرمكي، سعيد الكثيري، سلطان السويدي، فيصل مراد، سهيل المنصوري، سهيل الحربي، سالم العامري، محمد إبراهيم الحمادي، حميد المسماري، بدر العطاس، أمين العطوشي، نيكولاس ميليسي، هيلدر جوديز، ديغو رودريغيز وعلي رشيد النقبي، أحمد علي، سعيد الرواحي وإبراهيم سعيد مسعود.

وكان الفريق قد أنهى استعداداته البدنية والفنية وخاض مباراة داخلية مع الرديف انتهت لصالحه 3- 1 ورصد الجهاز الفني مجموعة من اللاعبين صغار السن، وهم ضمن المعسكر الإعدادي، تمهيداً لدعم الفريق الأول بالمواهب الشابة.