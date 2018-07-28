الجزيرة يلتقي «سبارتا» الهولندي اليوم

المصدر: متابعة - محمد محسن

يخوض فريق الكرة بنادي الجزيرة الودية الثالثة في معسكره الخارجي بهولندا، ويلتقي اليوم سبارتا روتردام جي سي أحد فرق دوري الدرجة الثانية الهولندي، وستكون الودية الرابعة للجزيرة 31 يوليو الجاري مع إف سي إيندهوفن بطل الدوري الهولندي الممتاز هي الأقوى، وستبرز للجهاز الفني بعض نقاط القوة والضعف والفريق. وكان الفريق قد انتقل الأربعاء الماضي من مدينة تيغلين إلى مدينة واغيننغين الهولندية لبدء المرحلة الثانية من معسكره الخارجي.

وأدى الفريق الحصة التدريبية الثالثة أمس بمشاركة جميع اللاعبين المتواجدين في المعسكر تحت قيادة المدير الفني الهولندي مارسيل كايزر.، وكان الجزيرة قد فاز على فريق إي في في أحد فرق الدرجة الثالثة 3 - 0 في المباراة الودية الأولى خلال المعسكر الخارجي ، ثم حقق الفريق انتصاره الثاني على فريق رودا جي سي .

من جانبه قال حسين سهيل إن معسكر الفريق يمتاز بالندية والحماس، والجميع لديه الرغبة في تقديم الأفضل سواء اللاعبين أو الجهاز الفني الذي يتطلع على الجديد بالنسبة لإمكانيات اللاعبين، وإن اللاعبين في معسكرهم الخارجي في حالة معنوية عالية، ومستوى فني متقدم، تمهيداً لخوض مسابقات الموسم الجديد، وأولاها 13 أغسطس باستضافة النصر السعودي في البطولة العربية.