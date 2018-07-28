الوصل يخسر أمام تينيريفي الإسباني

المصدر: ميونيخ - البيان الرياضي

خسر الوصل أمام تينيريفي الإسباني 1-2 مساء أول من أمس، في ثالث تجارب الوصل الودية خلال معسكره الخارجي المقام حالياً في مدينة ميونيخ ، استعداداً للموسم الرياضي الجديد 2018- 2019.

استهل الوصل التسجيل في المباراة عن طريق البرازيلي كايو في الدقيقة 57 من ركلة جزاء، وحافظ على تقدمه حتى الدقائق القاتلة، عندما تمكن الفريق المنافس من تسجيل هدفين متتاليين في الدقيقتين 87 و88.

من المقرر أن ينهي الوصل المرحلة الثانية من استعداداته للموسم المقبل يوم الثلاثاء ، حيث ينتقل إلى مدينة ملقا الإسبانية، لإقامة المرحلة الثانية من المعسكر الخارجي، والذي يأتي استكمالاً لمرحلة التحضيرات الداخلية التي بدأت يوم 27 يونيو الماضي بمقر النادي بزعبيل. كان الوصل، قد خاض مواجهتين وديتين سابقتين، أمام الزمالك والفجيرة.