27 لاعباً في قائمة معسكر منتخبنا الأول في النمسا

المصدر: دبي- البيان الرياضي

أعلن المدير الفني لمنتخبنا الوطني الأول لكرة القدم، ألبيرتو زاكيروني، قائمة المنتخب للمعسكر الخارجي الذي سيقام في مدينة سالزبورغ النمساوية خلال الفترة من 1 حتى 19 من أغسطس المقبل ضمن البرنامج التحضيري للأبيض، استعداداً للمشاركة في نهائيات كأس آسيا التي ستقام في الإمارات مطلع العام المقبل بمشاركة 24 منتخباً آسيوياً تم توزيعهم على 6 مجموعات، حيث سيلعب منتخبنا الوطني (مستضيف البطولة)، ضمن المجموعة الأولى التي تضم منتخبات تايلاند والهند والبحرين.

وتضم قائمة منتخبنا الوطني، 27 لاعباً، وهم علي خصيف، خالد عيسى، محمد بوسندة وفهد الظنحاني في حراسة المرمى، وإسماعيل أحمد، مهند العنزي، محمد أحمد، بندر الاحبابي، فارس جمعة، محمد مرزوق، محمود خميس، محمد برغش، عبد العزيز صنقور، وليد عباس ومحمد سبيل في الدفاع.

وفي الوسط، عامر عبد الرحمن، ريان يسلم، أحمد برمان، عمر عبد الرحمن، خميس إسماعيل، علي سالمين، سيف راشد، ماجد حسن وإسماعيل الحمادي، وفي الهجوم، علي مبخوت، أحمد خليل وسعيد جاسم.

ويضم الجهاز الفني والإداري كل من عبد الله صالح مشرفاً، عبيد هبيطة مديراً، ألبيرتو زاكيروني مدرباً، ستيفانو غريتي وسليم عبد الرحمن مساعدين للمدرب، الباريريا ايجينيو مدرباً للياقة البدنية، موريزيو غوديو مدرباً لحراس المرمى، طارق بن جدية مترجماً، ماسيمو مانار طبيباً، يوسف سحنون معالجاً طبيعياً، الفريدو باسيني محللاً، باولو كولاتي محلل لياقة بدنية، ايتوري بروتا مصور فيديو ، محسن بلحوز طبيب تغذية، سالم النقبي منسقاً إعلامياً، اندراس كوفاز وأديمار داسيلفا مدلكين، هشام تيكنوين مصوراً، عباس إبراهيم وكيلاني عبد المنعم مسؤولي مهمات.



ويغادر أعضاء الجهاز الفني والإداري إلى سالزبورغ ظهر يوم الثلاثاء المقبل، عن طريق مطار دبي الدولي، على أن يتواجد اللاعبون بمقر الإقامة بسالزبورغ يوم الأربعاء، قادمين من معسكرات أنديتهم بمختلف المدن الأوروبية، بعدما قامت إدارة المنتخبات الوطنية باتحاد الكرة بترتيب وتنسيق كافة إجراءات سفر اللاعبين مع إدارات أنديتهم.

ويخوض الأبيض خلال معسكر سالزبورغ، 5 مباريات منها 4 مع أندية متوسطة المستوى، أيام 5 و8 و11 و14 أغسطس المقبل، على أن تكون المباراة الخامسة أمام منتخب أندورا يوم 18 من الشهر نفسه.



وحرص الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني على زيارة معسكرات الأندية التي تستعد لخوض مسابقات الموسم الكروي الجديد 2018-2019، من أجل الاطمئنان على الحالة الفنية والبدنية للعناصر التي تم اختيارها، وتابع زاكيروني ومساعدوه عدداً من مباريات الأندية الودية، إلى جانب عقد جلسات مع مدربي الأندية للتنسيق أكثر حول برنامج إعداد لاعبي المنتخب للمرحلة المقبلة.



كما حرص الجهاز كذلك على التنسيق مع الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي الذي يستعد لخوض منافسات كرة القدم بدورة الألعاب الآسيوية "الأسياد، والتي ستنطلق في العاصمة الإندونيسية جاكرتا اعتباراً من يوم 10 أغسطس المقبل، حول العناصر التي ستتواجد مستقبلاً مع المنتخب الأول علماً أن "الأبيض الأولمبي"، سيلعب في المجموعة الخامسة، إلى جانب منتخبات كوريا الجنوبية وقيرغستان وماليزيا والبحرين.

والجدير بالذكر، أن معسكر النمسا هو الأول لـ"الأبيض" ضمن برنامجه الاعدادي للبطولة، وسيخوض معسكره الخارجي الثاني خلال الفترة من 1 حتى 12 سبتمبر المقبل، ويتخلله لعب مباراتين وديتين أمام ترينداد وتوباغو يوم 6 سبتمبر، ولاوس يوم 11 سبتمبر.



فيما سيخوض معسكره الخارجي الثالث خلال الفترة من 6 حتى 16 أكتوبر المقبل، ويتخلله لعب مباراتين وديتين أمام هندوراس يوم 11 أكتوبر، وفنزويلا يوم 16 أكتوبر.

ويُقيم معسكراً داخلياً بالإمارات في الفترة من 6 إلى 20 نوفمبر، ويعقبه معسكر آخر للفترة من 15 إلى 31 ديسمبر، وستقام خلال المعسكرين مباريات ودية سيتم الإعلان عنها لاحقاً.



والمعروف أن "الأبيض"، يستهل مشواره في البطولة الآسيوية، بمواجهة شقيقه المنتخب البحريني يوم 5 يناير في لقاء الافتتاح باستاد مدينة زايد الرياضية، فيما يواجه في الجولة الثانية، نظيره المنتخب الهندي يوم 10 يناير، كذلك على استاد مدينة زايد الرياضية، على أن يواجه نظيره المنتخب التايلندي في الجولة الثالثة يوم 14 يناير، باستاد هزاع بن زايد بمدينة العين.