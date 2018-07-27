النصر يخسر تجربته الأولى أمام ميتشلين البلجيكي

المصدر: متابعة - علي الظاهري

خسر النصر تجربته الودية الأولى أمام فريق ميتشلين البلجيكي 1-3، في المباراة التي جمعتهما أول من أمس في معسكر الإعداد الخارجي بهولندا. جاء هدف العميد بإمضاء البرازيلي صاموئيل روزا، الذي سجل أول أهدافه مع فريقه الجديد «ق 38»، بينما سجل لفريق ميتشلين اللاعب شوفس روب «ق 25»، واللاعب كورنيت ماتيو «ق 47»، واللاعب نيكلاس بيدرسون «ق 84». وسيخوض النصر مباراة ودية أخرى في المرحلة الأولى من المعسكر الذي تستضيفه مدينة ميرلو الهولندية حتى يوم 2 أغسطس، قبل الانتقال إلى المرحلة الثانية في مدينة هورست.

مباراة قوية

وبالعودة إلى تفاصيل المباراة، جاءت المباراة قوية من الطرفين، واستطاع الفريق البلجيكي الاستفادة من ضربة الجزاء ليسجل أول أهدافه، ليتمكن البرازيلي روزا من إعادة المباراة إلى نقطة البداية إثر تسجيله الهدف الأول بقميص فريقه الجديد، ليسيطر التعادل حتى نهاية الشوط الأول 1-1. وشهدت المباراة دخول اللاعبين الجدد باستثناء المدافع محمد عايض.

فرصة كبيرة

وحرص المدرب الصربي، إيفان يوفانوفيتش، على إجراء عدد من التبديلات، لإعطاء الفرصة أمام أكبر عدد من اللاعبين والعناصر الشابة، حيث دفع باللاعب محمود خميس بدلاً من الحسين صالح، وراشد عمر بدلاً من البرازيلي يوري، وعلي حسين بدلاً من الفرنسي كاباي، كما حرص يوفانوفيتش على الدفع بخليفة مبارك ليعوض مكان زميله مبارك سعيد، وعلى مستوى الحراس تولى محمد يوسف حماية عرين النصر بدلاً من أحمد شامبية في الشوط الثاني.

واستمرت تبديلات العميد بخروج مسعود سليمان ودخول حمد حسن، وسعيد سويدان عوض مكان أحمد إبراهيم، ومحمد الجسمي عوض مكان محمد العكبري، وسالم صالح بدلاً من روزا، وإبراهيم عباس عوض مكان طارق أحمد، ومايد كرم مكان جاسم يعقوب.