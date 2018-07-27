عبدالله الجنيبي مديراً تنفيذياً للوحدة وعصام علي مستشاراً

المصدر: أبوظبي - محمد محسن

قرر مجلس إدارة شركة الوحدة لكرة القدم أمس تعيين عبدالله سالم الجنيبي عضو مجلس الإدارة مديراً تنفيذياً رياضياً لشركة الكرة، وتعيين د. عصام محمد علي مستشاراً بالشركة ومقرراً لمجلس إدارة النادي.

ويمتلك عبدالله سالم خبرات واسعة، حيث كان لاعباً سابقاً في الوحدة وكابتن المنتخب الوطني، كما عمل مديراً للفريق الأول، أما د. عصام محمد فيمتلك خبرات إدارية واسعة وارتبط اسمه بالعمل الإداري في النادي منذ فترة السبعينات.

وتمنى أحمد الرميثي رئيس شركة الوحدة لكرة القدم التوفيق والنجاح لعبدالله سالم ود. عصام علي في مهمتهما الجديدة.

على جانب آخر يلتقي فريق الكرة بالنادي الاتحاد السعودي ودياً في السابعة مساء اليوم بتوقيت الإمارات في مدينة جانباخ النمساوية، وهي الودية الأولى له في معسكره الإعدادي ويخوض من خلاله 5 مباريات ودية.

وتأتي المباراة في ختام الوحدة للمرحلة الأولى في المعسكر والتي ركزت على الجانب البدني ورفع مستوى اللياقة مع بعض الجوانب الفنية تمهيداً للانتقال للمرحلة الثانية والأخيرة في المعسكر.

ومن المتوقع أن يشرك الروماني لورينت ريجيكامب جميع اللاعبين المنضمين للمعسكر في تشكيلتين مختلفتين في كل شوط بغرض إتاحة الفرصة للجميع وللوقوف على مدى جاهزية اللاعبين للمرحلة الثانية.

وقرر الجهاز الفني للوحدة مكافأة اللاعبين برحلة إلى قمة سالزبورج بالنسما، نظراً لمجهوداتهم وانضباطهم في التدريبات.

من جانبه قال عبدالباسط الحمادي مدير الفريق، سنخوض أولى تجاربنا الودية مع فريق الاتحاد السعودي اليوم ونسعى للاستفادة الفنية من المباراة.

وأشار الحمادي إلى أن المدرب سيعطي الفرصة لأغلب اللاعبين في المشاركة في هذا اللقاء، متمنياً أن يخرج الفريق بفائدة فنية كبيرة ودون إصابات.