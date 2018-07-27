كأس السوبر في ضيافة استاد السلام بالقاهرة

المصدر: أبوظبي- محمد محسن

يحتضن استاد السلام بالعاصمة المصرية القاهرة، مباراة كأس سوبر الخليج العربي، التي تجمع فريقي العين بطل دوري الخليج العربي وكأس صاحب السمو رئيس الدولة، والوحدة بطل كأس الخليج العربي للموسم الماضي، وذلك في 25 أغسطس المقبل، وستكون المباراة بداية الموسم الإماراتي والذي يدشن 30 من الشهر نفسه، جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي للجنة دوري المحرفين أمس، بمقر مجلس أبوظبي الرياضي، حضره يوسف محمد رسول الخوري نائب رئيس المكتب التنفيذي للجنة دوري المحترفين، وسلطان راشد الكلباني المدير الرياضي لشركة نادي العين لكرة القدم، وعبد الله جعفر السيفي عضو مجلس إدارة شركة كرة القدم بنادي الوحدة.

بداية الموسم

واستهل يوسف محمد رسول الخوري المؤتمر الصحافي بأسمى آيات التهاني لسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي الرئيس الفخري لاتحاد الإمارات لكرة القدم، بمناسبة بداية الموسم الرياضي الجديد وانطلاق فترة التسجيلات ويليها كأس سوبر الخليج العربي.

ورحب الخوري بالحضور، معرباً عن سعادته باستمرار التعاون بين اللجنة وشركة برزنتيشن المنظمة للمباراة، مشيراً إلى التجربة السابقة بتنظيم مباراة كأس السوبر بالعاصمة المصرية القاهرة قبل عامين، مبيناً أنها حققت نجاحاً لافتاً على كل المستويات من الناحية التنظيمية والتسويقية وحتى على الصعيد الإعلامي، وهو ما شجع أكثر على تكرارها أملاً بتحقيق نجاح أكبر.

تعزيز العلاقات

وقال الخوري: «إقامة مباراة السوبر خارج الدولة تخدم أهدافاً سامية، في مقدمتها تعزيز العلاقات الثنائية بيننا والدول الصديقة، لأن الرياضة جسر للتواصل بين الشعوب، وأداة لتوثيق أواصر الإخاء والمحبة بين الأشقاء، كما تسهم مثل هذه المباريات في توسيع قاعدة المتابعين لكرة القدم الإماراتية، وتساعد على استقطاب أعداد أكبر من عشاق كرة القدم في مصر للتعرف أكثر على دورينا، وهو ما يشجع المقيمين من أشقائنا المصريين على متابعة مسابقاتنا المحلية مستقبلاً».

استمرار التعاون

وأضاف الخوري: «اختيار الشقيقة مصر لاستضافة كأس السوبر الإماراتي مجدداً، تأكيد على متانة العلاقات بين البلدين، وقد سبق لدولة الإمارات العربية المتحدة أن استضافت كأس السوبر المصري أكثر من مرة، ونحن حريصون على استمرار هذا التعاون بين البلدين الشقيقين». وأوضح الخوري: إن اللجنة المنظمة في «المحترفين» قد زارت استاد السلام بالعاصمة المصرية، وقامت بمعاينته، واطمأنت على جاهزيته، وهو جيد وكاف لاحتضان الجماهير الإماراتية، حيث يتسع لـ 25 ألف متفرج، كما نأمل حضور إخواننا في مصر كما عودونا خلال النسخة الماضية والتي أقيمت على استاد الدفاع الجوي.

من جانبهما أكد ممثلا العين والوحدة جاهزية الفريقين لخوض اللقاء، وحرصهما على تقديم أداء جيد يعكس المستوى الحقيقي لكرة القدم الإماراتية، متمنين أن تخرج المباراة بصورة تليق باسم الفريقين الكبيرين، وأن تكون خير افتتاح للموسم الجديد.

تفاصيل

قال يوسف الخوري إن بعض التفاصيل سيعلن عنها قريباً، خصوصاً أن هناك فسحة من الوقت، حيث تبقى 30 يوماً على انطلاق المباراة، وتتضمن بعض التفاصيل أمور تيسير سفر الجماهير إلى القاهرة.