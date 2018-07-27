عجمان يتعادل.. ويصرف النظر عن مايغا

المصدر: متابعة - ياسر قاسم

تعادل عجمان مع رديف ايتو جييور المجري 1-1 في أولى المباريات التجريبية للفريق «البرتقالي» أمس في معسكره بالمجر، وأحرز هدف عجمان محترفه البرازيلي فاندر فييرا، ودفع المدير الفني لعجمان أيمن الرمادي بتشكيلين مختلفين على مدار الشوطين، وعمد الرمادي اللعب مع رديف الفريق المجري من أجل التدرج في التجارب، وشارك مع عجمان اثنان من المحترفين الأجانب هما صاحب الهدف فييرا والمغربي عادل هرماش، وسيخوض عجمان ثاني تجاربه في المجر في الأول من أغسطس المقبل.

من ناحية أخرى، علم «البيان الرياضي» أن إدارة عجمان صرفت النظر عن التعاقد مع المحترف مايغا هداف الفريق في الموسم الماضي، ويتوقع التعاقد مع مهاجم أفريقي خلال الساعات المقبلة.