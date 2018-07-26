كأس سوبر الخليج العربي في القاهرة 25 أغسطس

المصدر: وام

أعلنت " لجنة دوري المحترفين " إقامة مباراة سوبر كأس الخليج العربي التي تجمع ناديي العين الرياضي و الوحدة الرياضي في الخامس و العشرين من أغسطس المقبل في استاد السلام بالقاهرة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم بمقر مجلس أبوظبي الرياضي بحضور سعادة يوسف محمد رسول الخوري نائب رئيس المكتب التنفيذي للجنة دوري المحترفين و سلطان راشد الكلباني المدير الرياضي لشركة نادي العين لكرة القدم و عبد الله جعفر السيفي عضو مجلس إدارة شركة كرة القدم بنادي الوحدة.

و رفع يوسف محمد رسول الخوري أسمى آيات التهاني لسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي الرئيس الفخري لاتحاد الإمارات لكرة القدم بمناسبة بداية الموسم الرياضي الجديد و انطلاق فترة التسجيلات وإقامة مباراة كأس السوبر.

و قال إن إقامة مباراة السوبر خارج الدولة تخدم أهدافا سامية في مقدمتها تعزيز العلاقات الثنائية مع الدول الشقيقة كون الرياضة جسرا للتواصل بين الشعوب وأداة لتوثيق أواصر الإخاء و المحبة بين الأشقاء ..

مشيرا إلى أن مثل هذه المباريات تسهم في توسيع قاعدة المتابعين لكرة القدم الإماراتية و تساعد على استقطاب أعداد أكبر من عشاق كرة القدم في مصر للتعرف أكثر على دورينا ما يشجع المقيمين من أشقائنا المصريين على متابعة مسابقاتنا المحلية مستقبلا .

و أضاف إن اختيار الشقيقة مصر لاستضافة كأس السوبر الإماراتي مجددا تأكيد على متانة العلاقات بين البلدين .. و قد سبق لدولة الإمارات العربية المتحدة أن استضافت كأس السوبر المصري أكثر من مرة.