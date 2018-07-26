الأبيض في المجموعة الخامسة بالآسياد

المصدر: كوالالمبور - البيان الرياضي

أسفرت إعادة قرعة كرة قدم دورة الألعاب الآسيوية الثامنة عشرة أمس بإندونيسيا عن وقوع منتخبنا الوطني بالمجموعة الخامسة رفقة منتخبات كوريا الجنوبية وقيرغيزستان وماليزيا والبحرين بعد الخطأ التنظيمي الذي شهدته فعاليات إجراء القرعة في الخامس من الشهر الجاري ونتج عنه عدم وجود منتخبنا الوطني ومنتخب فلسطين ضمن المنتخبات المشاركة بالحدث.

وأقيمت القرعة في مقر الاتحاد الآسيوي للعبة بكوالالمبور بحضور عبيد مبارك الشامسي مدير إدارة المنتخبات والشؤون الفنية باتحاد كرة القدم، حيث يبلغ عدد الفرق المشاركة في منافسات كرة القدم بالدورة التي تنطلق في الـ18 من الشهر القادم 26 فريقاً، حيث تم تقسيمهم على 6 مجموعات تضم 4 منهم عدد أربعة منتخبات فيما تضم مجموعة منتخبنا الوطني ومجموعة منتخب فلسطين خمسة منتخبات.