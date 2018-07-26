«عموري في الكرامة».. حلم أم مفاجأة ؟

المصدر: دبي - البيان الرياضي

«عموري في الكرامة» تغريدة من 3 كلمات، كانت كافية لتشعل تويتر يوماً كاملاً، أمس، ففي طياتها تخفي «صفقة قنبلة» يجهز لها أحد أندية دبي. فهل تصدق التغريدة «النارية» ونرى على أرض الواقع ،في ضواحي الكرامة أو بعيدا عنها،«عموري» بألوان جديدة ليكون العنوان الأبرز للميركاتو الصيفي الذي خلا من تعاقدات مدوية ومثيرة!

جماهير دبي تمني النفس بتحول «التغريدة الحلم» إلى حقيقة، فقدوم عموري وحده كاف للعودة إلى المنافسة بجدية على الألقاب الغائبة خلال المواسم الأخيرة. أحلام كبيرة ولدت وتوهجت في لحظات في مخيلة محبي النادي ولكن سقف الرواتب يقف عقبة أمام إتمام الصفقة. فهل تحدث المفاجأة؟ لم لا.. فلا مستحيل في الميركاتو؟ كما فجر رونالدو المفاجأة وترك ريال مدريد إلى يوفنتوس! أم ستظل مجرد تغريدة حالمة؟