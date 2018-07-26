الشارقة و«الكويت» ودياً اليوم

المصدر: متابعة -علي الظاهري

يخوض الفريق الأول لكرة القدم في نادي الشارقة، أول تجاربه الودية أمام فريق الكويت الكويتي اليوم، في معسكر الإعداد الخارجي الذي تستضيف المرحلة الأولى منه مدينة دوسلدورف الألمانية.

ويتطلع الجهاز الفني للملك، بقيادة المدرب الوطني عبد العزيز العنبري، إلى بدء رسم ملامح التشكيلة، خاصة في ظل الانتدابات الجديدة، سواء على مستوى المحترفين الأجانب عبر الوافدين الجديدين البرازيلي إيغور كورونادو القادم من نادي باليرمو الإيطالي، أو زميله ريان مينديز القادم من نادي قيصري سبور التركي، إضافة إلى اللاعبين المواطنين، وهم محمد الظاهري ومحمد الشحي وفوزي فايز والحارس ماجد محسن مصبح. كما يسعى الشارقة إلى استثمار المباريات الثلاث الودية الأخرى التي تنتظره يوم 31 من نهاية الشهر الجاري أمام أحد الفرق الألمانية من الدرجة الثانية، والمباراة الثالثة أمام التعاون السعودي يوم 5 أغسطس المقبل، ليختتم تجاربه الودية يوم 9 أغسطس أمام نادي إيندهوفن الهولندي.

وكانت بعثة الملك قد غادرت إلى ألمانيا يوم 20 من الشهر الجاري، وهي تضم 25 لاعباً، إضافة إلى 15 عضواً في الجهازين الفني والإداري، إلى جانب الجهاز الطبي، فيما التحق بالبعثة بعد ذلك اللاعب إيغور كورونادو، الذي انتظم في التدريبات أخيراً مع الفريق.

تطلعات

ويتطلع الملك إلى الاستفادة القصوى من معسكره، من أجل تحقق تطلعات المرحلة المقبلة، خاصة مع وجود الوجوه الجديدة التي انضمت إلى الفريق، سواء على مستوى اللاعبين أو الإدارة، بعد رئاسة السوبرمان محسن مصبح لمجلس إدارة شركة الشارقة لكرة القدم، إلى جانب الأعضاء، والذين تم توزيع المهام عليهم ، وهم محمد سعيد بوزنجال، الذي سيتولى الإشراف على الفريق الأول للكرة، وإبراهيم صالح سمبيج مدير الشؤون الإدارية والمالية، ورضا عباس مشرف المراحل السنية، وأحمد الجنيبي، الذي يواصل مهامه مديراً لشؤون احتراف اللاعبين.