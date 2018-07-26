أسانتي يدشن مسيرته مع «فخر أبوظبي» بهدف

المصدر: متابعة - محمد محسن

فاز الجزيرة على رودا جي سي أحد فرق الدرجة الأولى الهولندي، بهدف من دون رد أول من أمس في مباراته الأولى بمعسكره الخارجي بمدينة تيغلين الهولندية، ضمن تحضيراته للموسم الجديد، في مباراة شهدت افتتاح المهاجم الغاني إرنيست أسانتي لرصيده التهديفي مع فخر أبوظبي الذي ضم اللاعب بعقد لموسمين قادماً من نردشيلاند الدنماركي، خلال فترة الانتقالات الحالية.

حضر المباراة الإيطالي البرتو زاكيروني مدرب منتخب الإمارات الوطني الأول، الذي يزور وطاقمه المساعد معسكر الجزيرة في هولندا للوقوف على مستويات اللاعبين تمهيداً لإعلان القائمة التي ستشارك في تحضيرات المنتخب لبطولة كأس أمم آسيا 2019 في الإمارات.

تشكيلة

اعتمد المدير الفني للفريق مارسيل كايزر بتشكيلتين مختلفتين في شوطي المباراة الودية، فدفع في البداية بعبدالرحمن العامري، سالم راشد، فارس جمعة، مسلم فايز، عبدالله رمضان، محمد جمال، سيباستيان سياني، ايرنست اسانتي، خلفان مبارك، رومارينهو، وعلي مبخوت. وتفوق الجزيرة على منافسه في هذا الشوط وترجمه أفضليته الفنية لهدف أحرزه الوافد الجديد أسانتي بتسديدة قوية بعد أن انفرد بالمرمى إثر تمريرة بينية مثالية من خلفان مبارك.

دفع المدرب في الشوط الثاني بتشكيلة مختلفة ضمت عادل أبو بكر، محمد فوزي، سالم العيدي، خليفة الحمادي، محمد العبدولي، يعقوب الحوسني، محمد العطاس، بدر الشبيبي، أحمد محمود، ليوناردو، وأحمد ربيع. ولم تتغير النتيجة في هذا الشوط بالرغم من أفضلية الجزيرة الهجومية على الفريق الهولندي، لتنتهي المباراة بفوز فخر أبوظبي بالهدف الذي أحرزه أسانتي في الشوط الأول.

تجربة مفيدة

من جانبه قال حسين سهيل مدير الفريق إن مواجهة رودا الهولندي لا شك في أنها مفيدة وتأتي ضمن البرنامج الموضوع وهي ضمن 5 وديات، وبشكل عام الأجواء مبشرة، واللاعبون والجهاز الفني يبذلون أقصى جهد بتقديم الإضافة، والهدف الأول هو تحديد الأولويات من اللاعبين ووضع تشكيلة ثابتة، لبداية موفقة والذهاب بعيداً في البطولات التي يخوضها الجزيرة.