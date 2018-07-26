العنابي يبدأ مشوار الوديات أمام الاتحاد السعودي غداً

المصدر: متابعة - محمد محسن

يتطلع فريق الكرة بنادي الوحدة إلى الودية الأولى خلال معسكره الجاري حالياً بمدينة كارين النمساوية وستكون، الودية الأولى غداً أمام الاتحاد السعودي «الإتي».

وتوجه فهد مسعود إداري الفريق الأول بنادي الوحدة بالشكر إلى سمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان رئيس النادي، مؤكدا أن ثقة سموه أكبر دافع للعنابي لتقديم الأفضل متمنيا أن يوفق «الوحداوية» في رد الجميل لرئيس النادي في الموسم الجديد، وقال: الإدارة العليا للنادي ظلت تقدم الدعم المتواصل للفريق الأول، ونتمنى أن يحقق العنابي الطموحات في الموسم الجديد والعودة إلى معانقة درع الدوري.

واوضح أن الإدارة العليا للنادي تسعى إلى التعاقد مع لاعب أجنبي رابع يكون إضافة للفريق في الموسم المقبل، مشيراً إلى أن التأني والتمهل مهم لاختيار لاعب له وزنه، ويتناسب مع رؤية الإدارة والجهاز الفني والمجموعة الموجودة من اللاعبين.

ويرى فهد مسعود الوحدة أن تجديد عقد الكابتن إسماعيل مطر دافع للفريق مشيرا إلى أن «سمعه» قادر على تقديم موسم مميز وتحقيق الطموحات مع العنابي، ويتمنى أن يحظى الأسطورة بالمشاركة مع الأبيض في كأس آسيا ويحقق مع زملائه الحلم بتحقيق اللقب.

تحضيرات إيجابية

وأضاف «التحضيرات للموسم الجديد تسير بصورة جيدة والروح إيجابية في معسكر الفريق في النمسا، وجميع اللاعبين حريصون على الوصول إلى أفضل جاهزية بقيادة الروماني ريجيكامب الذي يقود الفريق للموسم الثاني في ظل خلطة مميزة من اللاعبين القدامى والأجانب والشباب والمواليد، في انتظار الأجنبي الرابع حتى تكتمل المجموعة».

وأشار إلى أن جميع اللاعبين أكملوا فترة الخدمة الوطنية، وقال «هذا يعطي الفريق الأريحية في الموسم الجديد، ولدينا عدد من اللاعبين نتوقع ظهورهم بصورة جيدة وهم طارق الخديم وخليل إبراهيم ومحمد راشد». وتوجه مسعود بالشكر إلى جمهور الوحدة وقال" الأوفياء ساهموا بجهد كبير في الموسم الماضي من خلال دعمهم للفريق حتى وصل إلى منصات التتويج في مناسبتين وأطالبهم بالاستمرار على هذا المنوال في الموسم الجديد مع حقهم المطالبة بالبطولات وبالأفضل كمحبين للعنابي.