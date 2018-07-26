الفجيرة يتخطى تجربة «تي سي في» الألماني برباعية

المصدر: متابعة ـ محمد فضل

حقّق فريق الفجيرة فوزه الأول خلال معسكره الحالي في ألمانيا، بنتيجة 4-1 على فريق تي سي في داجيو الألماني، وقدّم لاعبو «الذئاب» مستوى متميزاً طوال شوطي المباراة، وتمكن اللاعب سالم سيف من افتتاح التسجيل من ضربة رأس محكمة، وأتبعه اللاعب ذاته بالطريقة نفسها بهدف ثانٍ، فيما أضاف مهند خميس، الثالث الذي انتهى عليه شوط اللاعبين، وفي الجولة الثانية قلّص الفريق المضيف النتيجة بتسجيله هدفه الوحيد، ليضيف البرازيلي الجديد سيلفا الهدف الرابع الذي انتهت عليه المباراة.

ويلتقي الفجيرة في مباراته الثالثة بفريق جان ريسبيرغ يوم السبت 29 الجاري، على أن يواجه اتحاد جدة في الأول من أغسطس، ومن بعده يلتقي بفريق رين إمليش، ويختتم الذئاب مباريات المعسكر بمواجهة الظفرة يوم 7 المقبل، وتعود البعثة إلى أرض الوطن يوم 8/‏8.