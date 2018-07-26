«السماوي» يخسر ودية الاتفاق السعودي

المصدر: متابعة - محمد محسن

خسر فريق الكرة بنادي بني ياس أولى ودياته بهدفين دون رد، والتي جرت أول من أمس أمام الاتفاق السعودي في معسكره الجاري حالياً بهولندا، وتواجد اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس مجلس الإدارة، في المعسكر وقابل اللاعبين وحضهم على الاستفادة من المرحلة الإعدادية قبل خوض مواجهات الموسم الجديد في البطولات المحلية التي يشارك فيها السماوي. ومن المقرر أن يخوض بني ياس ، أربع مباريات ودية أخرى مع أندية محلية في هولندا.

ويأمل بني ياس أن يظهر بقوة بعد عودته إلى دوري المحترفين، عقب الموسم الماضي الذي لعب فيه الفريق في الدرجة الأولى، لكنه نجح سريعا في العودة إلى دوري الخليج العربي، بعد أن خطف لقب دوري الدرجة الأولى، ويسعى بني ياس، إلى تأكيد قدرته، ليس فقط على البقاء بين الكبار، بل والسعي لاحتلال مركز متقدم في دوري المحترفين، يتوج به عودته إلى دوري الخليج العربي.

ودفع الكرواتي كرونسلاف بتشكيلة مكونة من فهد الظنحاني احمد دادا، خالد العطاس، حسن المحرمي، خليل الحوسني، فيصل الخديم، احمد حبوش، حبوش صالح، عبدالله حسن، سهيل النوبي، احمد مال الله، وجاء في الاحتياط محمد خلف، يوسف جابر، مبارك المنصوري، حمدان المحرمي، نهيان صالح، احمد مسلم، محمد سالم، عبدالسلام محمد ويوسف حزام.