الغيني سيلا ثاني أجانب "الصقور"

المصدر: دبي-علي شدهان:

أصبح الغيني أبوبكر سيلا ثاني أجانب فريق الامارات الاول لكرة القدم (الصقور) بعد توقيعه رسمياً اليوم الاربعاء بحضور محمد اسماعيل العوضي، رئيس مجلس إدارة شركة النادي لكرة القدم وباسم عبدالله الشامسي، مدير الفريق الاخضر.

ويلعب سيلا في مركز الارتكاز، ويبلغ من العمر 25 عاما، وآخر فريق مثله هو شبيبة القيروان التونسي.

وسبق لنادي الامارات التعاقد مع الإيفواري بكاري كونيه باعتباره أولى صفقات الرباعي الاجنبي للصقور في الموسم الجديد.

ونجح النادي خلال الاسبوع الجاري في التعاقد مع عامر عمر ومحمد المعيني ووليد جمعة البلوشي في إطار جهوده لتعزيز صفوف الفريق الاخضر، بالتوازي مع سعيه نحو حسم ملف الأجانب كاملا قريبا.