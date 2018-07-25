إعادة قرعة «آسياد» كرة القدم اليوم

المصدر: دبي ـ البيان الرياضي

تجرى اليوم، إعادة قرعة مسابقة كرة القدم للرجال في دورة الألعاب الآسيوية المقررة في جاكرتا من 18 أغسطس إلى 2 سبتمبر، ويتم فيها إدراج منتخبي الإمارات وفلسطين، ضمن المنتخبات المشاركة، ليرتفع عدد الفرق المشاركة إلى 26 منتخباً، وذلك بعدما غيبت القرعة السابقة، مشاركة الإمارات وفلسطين.

بدوره، ثمن محمد عبد الله بن هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد كرة القدم، جهود اللجنة الأولمبية الوطنية، لإعادة مراسم القرعة، وأكد أن عبيد مبارك الشامسي مدير إدارة المنتخبات والشؤون الفنية باتحاد الكرة، سيحضر إعادة القرعة في مقر الاتحاد الآسيوي. من جانب آخر يختتم منتخب الوطني الأولمبي لكرة القدم، استعداداته لخوض غمار استحقاقاته الرسمية في دورة الألعاب الآسيوية، بمعسكره التحضيري الخارجي الأخير في ماليزيا خلال الفترة من 31 يوليو الجاري إلى 9 أغسطس القادم، على أن يكون تجمع اللاعبين للسفر ظهر يوم الاثنين المقبل، بفندق اتحاد الكرة بدبي.