«العميد» يلعب في الممزر الموسم المقبل

المصدر: دبي- علي الظاهري

وافقت إدارة نادي شباب الأهلي دبي على طلب العميد لخوض مباريات الفريق الأول وفريق 21 ، في الممزر. وتقدم حميد الطاير، رئيس مجلس إدارة شركة النصر لكرة القدم، بخالص الشكر والتقدير إلى شركة شباب الأهلي دبي لكرة القدم؛ لموافقتها على استضافة مباريات الفريق الأول وفريق 21 سنة لكرة القدم بنادي النصر؛ على الإستاد الفرعي للنادي بمنطقة الممزر الموسم المقبل، وذلك بسبب استمرار أعمال الأشغال الإنشائية في إستاد آل مكتوم،استعدادا لكأس آسيا 2019.

وأعرب الطاير بالأصالة عن مجلس إدارة نادي النصر وشركة النصر لكرة القدم عن عميق امتنانه وشكره للاهتمام الذي أبداه الأخوة في نادي شباب الأهلي دبي، وحرصهم على دعم متطلبات نادي النصر، مؤكداً على عمق ومتانة العلاقة التاريخية بين قطبي كرة القدم في إمارة دبي الذي يجمعهما أقدم ديربي منذ تأسيس كرة القدم في الدولة. من جانب آخر وصل اللاعب محمد عايض الى معسكر النصر في هولندا، وسينضم عايض الى تدريبات الفريق