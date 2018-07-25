منتخب الناشئات يستعد لـ«الآسيوية» في سلوفينيا

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أتم منتخبنا الوطني للناشئات لكرة القدم تحت 16 سنة، تحضيراته لمعسكره الخارجي في سلوفينيا خلال الفترة من 25 يوليو الجاري وحتى 4 أغسطس المقبل، ويخوض خلاله أربع مباريات ودية، ضمن استعداداته الرسمية للتصفيات الآسيوية التي تستضيفها بنغلاديش في سبتمبر المقبل. أشارت المواطنة حورية الطاهري مدربة منتخب الناشئات، إلى حرص الجهاز الفني والإداري للمنتخب، على التجمعات الداخلية المستمرة، سواء قصيرة أو طويلة المدة للوصول للجاهزية الفنية والبدنية، قبل خوض غمار المباريات الرسمية المقبلة، وقالت: «من قبل مشاركتنا في بطولة غرب آسيا التي استضافها اتحاد الكرة في أبريل الماضي، وحتى الآن، ونحن نتجمع باستمرار، وقمنا باستغلال مشاركتنا في البطولة الرمضانية التي أقيمت بمقر الاتحاد بدبي، للوقوف على سلبيات وإيجابيات الأداء، ونجحنا في إحراز لقب البطولة، وحققنا 9 نقاط من ثلاث مباريات متتالية».

أشادت الطاهري، بالالتزام التام والجهد الذي تبذله اللاعبات خلال المعسكرات، ومحاولاتهن تقديم أداء ومستوى جيد، ليكون خير دليل على المستوى الذي وصلته كرة قدم السيدات في الإمارات، إضافة لرغبتهن في تقديم أوراق اعتمادهن كقوام رئيسي داعم لمنتخب الشابات، وصولاً للمنتخب الأول في المستقبل القريب. الجدير بالذكر، سيكون هناك تجمع داخلي لمنتخبنا الوطني طوال أغسطس المقبل، فور عودته من معسكر سلوفينيا، ضمن البرنامج المعد للمنتخب، وكانت قرعة التصفيات التي أجريت أواخر مايو الماضي، قد أوقعت منتخبنا الوطني ضمن المجموعة السادسة، مع منتخبات بنغلاديش الدولة المستضيفة للمجموعة، وفيتنام، البحرين ولبنان.