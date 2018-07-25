تعثر إقامة السوبر الإماراتي في مصر

المصدر: دبي- البيان الرياضي

قررت لجنة دوري المحترفين لكرة القدم، تأجيل المؤتمر الصحافي الذي كان مقرراً في أبوظبي ظهر اليوم، والخاص بمباراة كأس سوبر الخليج العربي، وأشارت إلى أن اللجنة ستحدد موعداً لاحقاً للحديث عن المستجدات الخاصة بتنظيم واستضافة المباراة.

وعلم «البيان الرياضي»، أن عدم الاستقرار على الترتيبات النهائية للمباراة، تسبب في تأجيل المؤتمر، مع حدوث مستجدات جديدة بالنسبة للموافقة المصرية على استضافة المباراة المقررة بين العين بطل دوري الخليج العربي وكأس صاحب السمو رئيس الدولة، والوحدة وصيف دوري الخليج العربي.

كان الاتحاد المصري للكرة، قد وافق على استضافة المباراة في الإسكندرية يوم 24 أغسطس المقبل، واعترضت اللجنة على إقامة المباراة في الإسكندرية، لأنه يستدعي القيام بزيارة من اللجنة إلى المدينة للتعرف إلى إمكانات الملعب المقرر لإقامة المباراة، والفنادق المستضيفة للفريقين والوفود والجماهير.

وطلبت لجنة دوري المحترفين، إقامة المباراة في القاهرة، وطلبت الشركة الراعية، مهلة لدراسة الموقف وإجراء الاتصالات المطلوبة لنقل المباراة من الإسكندرية، وهو ما يضع اللجنة أمام إمكانية إقامة المباراة في الدولة كما حدث في الموسم الماضي.