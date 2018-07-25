شباب الأهلي دبي يتعادل مع ايخيدو في إسبانيا

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

تعادل شباب الأهلي دبي 1-1 مساء أول من أمس، أمام فريق ايخيدو 2012 أحد فرق دوري الدرجة الثانية الإسباني، في أولى مبارياته الودية ضمن معسكره الإعدادي الخارجي المقام حالياً في إسبانيا، تحضيراً للموسم المقبل.

سجل هدف شباب الأهلي دبي «فرسان دبي» الوحيد، مهاجمه البرازيلي لوفانور في الدقيقة 37، ونجح فريق ايخيدو 2012، في التعادل في الدقيقة 67.

حرص الجهاز الفني لشباب الأهلي دبي، على تجربة أكبر عدد ممكن من اللاعبين المتواجدين في المعسكر الخارجي، للاطمئنان على مدى استجابتهم لفترة الإعداد السابقة، وتفهم للطريقة التي سيعتمد عليها الجهاز في الموسم المقبل، إلى جانب تعرف التشيلي سييرا مدرب الفريق الجديد، على اللاعبين من خلال مباراة ودية، بعد الأيام السابقة من التدريبات المكثفة.

فيما عاد الفريق إلى تدريباته أمس، وذلك على فترتين ضمن معسكر إسبانيا، ويركز مدرب الفريق سييرا في الفترة الصباحية على تمارين اللياقة البدنية المكثفة بالجري على مسافات مختلفة، ثم تدريبات بدنية منوعة، وفي الحصة المسائية يركز على إجراء تدريبات تكتيكية من خلال مران تنافسي يركز فيه على الاستحواذ تحت ضغط، والتمركز السليم.

الجدير بالذكر، أن المخطط لشباب الأهلي دبي، خوض 3 مباريات ودية أخرى بخلاف لقاء ايخيدو 2012، خلال المعسكر الإسباني الخارجي على أن تكون هناك مباراة خامسة ودية، يخوضها الفريق في دبي، بعد العودة من المعسكر الخارجي يوم 11 أغسطس المقبل، ولم يتم الاستقرار بشكل النهائي على أطراف تلك المواجهات الودية.