استقبال بالورود لثالث العالم لكرة القدم الموحدة

المصدر: أبوظبي - محمد محسن

وصلت أمس بعثة منتخب الأولمبياد الخاص الإماراتي لكرة القدم الموحدة، عبر مطار أبوظبي الدولي، ويبلغ عدد البعثة 21 فرداً منهم 16 لاعباً، وقد استقبلت البعثة بالورود والترحاب، وكان في الاستقبال محمد النعيمي عضو مجلس إدارة الأولمبياد الخاص الإماراتي وفاطمة إبراهيم المنسق العام. وكان منتخب الأولمبياد الخاص الإماراتي لكرة القدم الموحدة «منتخب الإرادة»، قد توج ببرونزية بطولة كأس العالم التي استضافتها ولاية شيكاغو الأميركية على مدار 6 أيام متصلة منذ يوليو الجاري.

أهل الإرادة

وأعربت معالي شما بنت سهيل المزروعي، وزيرة الدولة لشؤون الشباب رئيس مجلس إدارة الأولمبياد الخاص الإماراتي، عن فخرها بهذا الإنجاز العالمي الجديد مضيفة: «كلنا فخر بإنجاز منتخب الإرادة الإماراتي في هذه الكأس العالمية، وتحقيق المركز الثالث عالمياً، ليؤكدوا عن جدارة واستحقاق أنهم بالفعل أهل الإرادة والإنجاز وتحويل كلمة المستحيل إلى ممكن».

وأَضافت معاليها: «نتوجه بكل الشكر والتقدير إلى اللاعبين والفريق الفني والإداري المرافق على ما لمسناه من شغف لرفع اسم دولة الإمارات عالياً وتحقيق هذه المرتبة المتقدمة، جهودهم المستمرة في التحضير طوال الفترة السابقة كانت خير مثال للالتزام ونهدي هذا الفوز إلى القيادة الرشيدة في دولة الإمارات العربية المتحدة لما لها من دور كبير في دعم أبنائنا من أصحاب الهمم وتوفير أفضل الفرص محلياً وعالمياً».

مشاركات مستقبلية

ومن جانبه قال طلال مصطفى الهاشمي، عضو مجلس إدارة الأولمبياد الخاص الإماراتي: أتوجه بالشكر إلى قيادتنا الرشيدة على الدعم السخي لأصحاب الهمم، وإلى النوادي وخصوصاً نادي شباب الأهلي دبي على استضافتهم لتدريبات المنتخب خلال فترة المعسكر التدريبي. ونتطلع إلى المشاركات المستقبلية محلياً وعالمياً بهدف تمكين ودعم الرياضيين.

ومن جهته، أكد محمد صلاح المدير الفني لمنتخبنا الوطني لكرة القدم الموحدة، أن خطوة واحدة كانت فاصلة عن النهائي، بعد مباراة مثيرة مع المنتخب الأوروغواي، انتهت بركلات الترجيح، ونحن سعداء بالمشاركة واكتساب الخبرات، وخصوصاً في هذه البطولة والتي ضمت أقوى المنتخبات حول العالم، ولا شك الخبرات المكتسبة ستكون إعداداً جيداً للألعاب العالمية للأولمبياد الخاص أبوظبي 2019.