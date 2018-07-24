دبا الفجيرة يدعم صفوف العروبة بأربعة لاعبين

المصدر: الفجيرة : محمد فضل

أعار نادي دبا الفجيرة أربعة لاعبين لجاره فريق العروبة وذلك في إطار التعاون المستمر بين الناديين اللذان يتبعان لإمارة الفجيرة.

وكان اللاعب نهيان العبدولي آخر اللاعبين الأربعة المنضمين لكشوفات العروبة بعد ان انتقل قبل أيام كل من أحمد الحوسني وفهد راشد الزخيري وأحمد المطوع لصفوف الأخضر العرباوي، وأكد راشد بن عبود المدير التنفيذي لنادي الفجيرة بأن إدارة نادي دبا الفجيرة برئاسة أحمد سعيد الضنحاني وافقت على طلب نادي العروبة بشأن استعارة اللاعبين الأربعة معرباً عن أمله في تقديم اللاعبين لمستوى جيد مع العروبة الساعي لبلوغ دوري الخليج العربي خلال الموسم الكروي المقبل حتى تكتمل منظومة ثلاثة أندية من إمارة الفجيرة بدوري الأضواء والشهرة لأول مرة في تاريخ مشاركات الأندية .