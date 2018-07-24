ألمانيا وجهة أنديتنا المفضلة

المصدر: دبي- علي الظاهري

لم يتغير المشهد كثيراً في المعسكرات الخارجية لأنديتنا هذا العام، بعد أن واصلت ألمانيا الصدارة للعام الثاني على التوالي، حيث شدت 5 فرق الرحال إلى بلد المانشافت، وهي الوصل والشارقة والظفرة والفجيرة ودبا الفجيرة، نتيجة عوامل عدة، أبرزها اعتدال الطقس، إلى جانب وجود العديد من الأندية المحلية والخليجية، ما يسهل عملية تنظيم المباريات الودية مع الفرق الأخرى. واحتلت هولندا المرتبة الثانية بعد استضافتها 3 أندية، وهي النصر والجزيرة وبني ياس، فيما جاءت سلوفينيا كوجهة ثالثة لأندية دورينا، بعد احتضانها معسكري العين واتحاد كلباء. واختار شباب الأهلي-دبي، إسبانيا لإقامة معسكره، فيما عسكر الوحدة في النمسا، وعجمان في المجر.

الوصل

حط فريق الوصل الرحال في مدينة ميونيخ الألمانية، ويعتبر الإمبراطور أول المغادرين في الصيف إلى المعسكر الخارجي، وعلى رأس الجهاز الفني، المدرب الأرجنتيني كونتيروس. واستهل الفريق مبارياته الودية أمام الزمالك المصري وخسر 1-5، فيما فاز في المباراة الودية الثانية على الفجيرة بهدفين، بإمضاء البرازيلي كايو ويوسف أحمد. ويستعد الإمبراطور لملاقاة اتحاد جدة السعودي يوم 11 أغسطس المقبل، ضمن دور الـ 32 من البطولة العربية للأندية. وشهد المعسكر مغادرة البرازيلي فابيو دي ليما إلى دبي، بسبب تعرضه لإصابة.

العين

اختار فريق العين سلوفينيا لخوض معسكره الخارجي، بدلاً من النمسا العام الماضي، واستهل الزعيم أولى تجاربه الودية أمام إنتر زابرستش الكرواتي، وخسر بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، ثم سيتوجه العين إلى كرواتيا لبدء المرحلة الثانية، وسيلتقي في المباراة الودية الثانية فريق فارازدين الكرواتي يوم 26 الجاري، قبل مواجهة رسمية تجمعه مع وفاق سطيف الجزائري في كرواتيا، في مباراتي ذهاب وإياب دور الـ 32 من البطولة العربية يوم 31 من الشهر الجاري، و4 أغسطس المقبل، بناء على اتفاق الفريقين وموافقة الاتحاد العربي للكرة.

الشارقة

توجه فريق الشارقة إلى مدينة دوسلدورف الألمانية، والتي تحتضن المرحلة الأولى من المعسكر الخارجي، ثم سيغادر الملك إلى هولندا يوم 30 من الشهر الجاري، حتى أغسطس المقبل، وضمت بعثة الشارقة 26 لاعباً، إلى جانب 15 فرداً يمثلون الجهاز الفني والإداري والطبي والمعاون. وسيجري الفريق 4 تجارب ودية، ستكون الأولى مع الكويت الكويتي يوم 26 من الشهر الجاري، وسيقابل فريق ألماني من الدرجة الثانية يوم 31 من الشهر نفسه، وستكون التجربة الودية الثالثة أمام التعاون السعودي يوم 5 أغسطس المقبل، فيما سيختتم مبارياته أمام ايندهوفن الهولندي 9 أغسطس.

الإمارات

قرر فريق الإمارات خوض معسكره الإعدادي الخارجي في مدينة بلغراد الصربية، من 27 يوليو الجاري ولمدة 21 يوماً، بقيادة المدرب التونسي جلال القادري، ويخوض الصقور 4 وديات، مواعيدها في أيام 3 و9 و13 و16 من شهر أغسطس المقبل، متدرجة القوة، وفق رؤية الجهاز الفني، بقيادة المدرب التونسي جلال القادري. وسيواجه فريق الإمارات، فريق بارتيزان بلغراد، أحد أشهر فرق دوري المحترفين الصربي يوم 13، فيما لم تتحدد هوية الفرق الأخرى. وسيرافق الصقور أجنبي واحد، وهو الإيفواري بكاري كونيه، الذي تعاقد النادي معه مؤخراً.

اتحاد كلباء

يعسكر فريق اتحاد كلباء في سلوفينيا حتى 18 أغسطس، ويخوض من 5 إلى 6 مباريات ودية. ودشن النمور معسكر سلوفينيا بوجود 3 محترفين أجانب، وهم صانع الألعاب الروماني فلورنتين ماتي «25 سنة»، والبرازيلي ألان سانتوس «27 عاماً»، والكرواتي أنطونيو بيروزوفيتش. وضمت بعثة الفريق 30 لاعباً، إلى جانب الجهازين الطبي والإداري، والطاقم الفني بقيادة المدرب البرازيلي جورفان فييرا. وضمت البعثة وجوهاً جديدة التحقت بصفوف النمور أخيراً، وهم: عمر الخديم، ووليد أحمد وعادل الحمادي، وراشد ناجي، وحسن يوسف، ومحمد الحمادي.

الفجيرة

غادر فريق الفجيرة إلى مدينة نورنبيرغ الألمانية، وسيستمر المعسكر حتى التاسع من أغسطس المقبل. وسيخوض 6 مباريات ودية، استهل أولها أمام فريق الوصل وخسر 0-2، ثم فريق فورتونا ريغنسبورغ، يليها مباراة فريق جان ريغنسبورغ، واللقاء الرابع مع اتحاد جدة السعودي، والتجربة الودية الخامسة أمام فريق رين إم ليش، ليختتم استعداداته بمباراة أخيرة ضد الظفرة. وضمت البعثة الأجانب الأربعة، الجزائري محمد بن يطو والبرازيلي فيرناندو غابرييل ومواطنه جورج سيلفا والفرنسي عمر كوسوكو.

الجزيرة

يقيم الجزيرة معسكره الخارجي في هولندا حتى 10 أغسطس المقبل، وسيخوض مباريات ودية. وبدأ المرحلة الثالثة من الإعداد والتحضير لمواجهة النصر السعودي يوم 13 من ذات الشهر، في ذهاب المرحلة الأولى من كأس الأندية العربية. وفاز الجزيرة في أول تجربة ودية أمام فريق آي في في من دوري الدرجة الثالثة الهولندي 3-0 في مدينة تيغلين الهولندية، وهي ضمن 5 مباريات ودية، فيما يلتقى فخر العاصمة فريق سي يونج رودا في المباراة الودية الثانية اليوم.

الظفرة

يغادر فريق الظفرة إلى معسكر ألمانيا يوم 29 يوليو، ويستمر معسكر فارس الغربية حتى يوم 19 أغسطس المقبل، وسيلعب الفريق 4 وديات، منها مباراة ضد اتحاد جدة، ستقام يوم 4 أغسطس. ويتطلع «فارس الغربية»، بقيادة المدرب الصربي فوك رازوفيتش، إلى الاستفادة بقوة، من معسكره الخارجي بمدينة إنجولشتات الالمانية. وحدد الجهاز الفني 25 لاعباً في القائمة.

دبا الفجيرة

اختار دبا الفجيرة، مدينة نورنبيرغ الألمانية لإقامة معسكره والذي يستمر حتى 8 أغسطس المقبل، وسيخوض الفريق 4 مباريات تجريبية، مع فرق خليجية وألمانية. وضمت بعثة النواخذة 42 فرداً، برئاسة خالد راشد الظنحاني المدير المالي، والجهاز الفني بقيادة المدرب البرازيلي باولو كاميلي، إلى جانب 30 لاعباً، يتقدمهم الرباعي الأجنبي البرازيلي جوليهرام شيتيني والمغربي يحيى جبران، إلى جانب الثنائي إدريس فتوحي والأردني ياسين البخيت، اللذين تم تمديد عقدهما للموسم الثالث.

النصر

توجه النصر إلى هولندا، لخوض معسكره الخارجي، وضمت بعثة العميد 29 لاعباً. وستحتضن مدينة ميرلو الهولندية المرحلة الأولى من المعسكر حتى يوم 2 أغسطس المقبل، وسيخوض الفريق خلال هذه الفترة مباراتين وديتين، ثم سينتقل إلى مدينة هورست الهولندية، ليخوض فيها العميد مباراتين أو ثلاث مباريات. وتخلف عن بعثة العميد، اللاعب محمد مرزوق، الذي تعاقد مع النصر أخيراً لمدة 4 مواسم. ولم يتم الكشف حتى الآن عن هوية الفرق التي سيواجهها العميد.

شباب الأهلي دبي

سافر فريق شباب الأهلي دبي يوم 19 من الشهر الجاري، إلى معسكره الخارجي في إسبانيا، ويستمر حتى 11 أغسطس المقبل، ويخوض خلاله الفريق من 4 إلى 5 مباريات ودية. ومن المقرر أن يتضمن المعسكر الإسباني عدداً من المباريات الودية، ولكن لم يتم الاستقرار عليها حتى الآن، حيث تتفاوض إدارة النادي مع عدد من الأندية الأوروبية، أو التي تقيم معسكراتها الإعدادية في أوروبا، لخوض مباريات متدرجة القوة، يتم من خلالها الوصول باللاعبين إلى الجاهزية الفنية والبدنية المطلوبة، وكذلك تحقيق الانسجام والتفاهم بين اللاعبين.

بني ياس

قرر المسؤولون في نادي بني ياس، أن يكون معسكر هذا العام في هولندا، اعتباراً من 2 يوليو حتى 12 أغسطس، وسيخوض «السماوي» 6 مباريات ودية. ودشنت مدينة تيل بهولندا، المرحلة الثانية من برنامج الإعداد لـ «السماوي» في مرحلته الثانية. وقاد البعثة صالح إسماعيل عضو مجلس الإدارة مشرف الفريق الأول، وأعضاء الجهاز الفني، وتخلف عن السفر، الثلاثي الذهبي يوسف جابر وحبوش صالح وفواز عوانة.

عجمان

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي عجمان، للموسم الجديد، من خلال معسكره الخارجي في المجر الذي يستمر حتى 8 أغسطس المقبل، وغادرت بعثة «البرتقالي»، وهي تضم 45 شخصاً من بينهم 31 لاعباً منهم 4 من لاعبي فريق الشباب بالنادي. وسيخوض عجمان أول مبارياته الودية يوم الخميس المقبل أمام فريق مجري لم يتم الكشف عن هويته حتى الآن، كما سيخوض 4 مباريات أخرى مع فريقين من المجر وفريقين من كرواتيا.

الوحدة

احتضنت مدينة كابرون النمساوية، معسكر الوحدة، الذي يستمر حتى 14 أغسطس المقبل. ويستهل العنابي مبارياته الودية بلقاء الاتحاد السعودي يوم 27 الجاري، قبل الانتقال إلى المرحلة الثانية من المعسكر، وسيخوض 4 مباريات ودية، الأولى ستكون في مطلع شهر أغسطس المقبل أمام أحد الفرق النمساوية، إضافة إلى مباراة مع فريق نمساوي آخر يوم 3 أغسطس ، ومباراة يوم 7 أغسطس أمام أودينيزي الإيطالي، ليختتم تجاربه أمام الوحدة السعودي 11 من الشهر نفسه.