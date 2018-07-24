طرح تذاكر كأس آسيا «الإمارات 2019» 30 يوليو

المصدر: كوالالمبور- البيان الرياضي

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، واللجنة العليا المحلية المنظمة لبطولة كاس آسيا الإمارات 2019، عن بدء طرح تذاكر بطولة كأس آسيا «الإمارات 2019»، للجمهور اعتباراً من يوم 30 يوليو الجاري، وجاء ذلك خلال الاجتماعات الناجحة التي عقدها وفد اللجنة العليا المحلية المنظمة مع الاتحاد الآسيوي في مقر الأخير بالعاصمة الماليزية كوالالمبور، بحضور عارف حمد العواني أمين عام مجلس أبوظبي الرياضي مدير البطولة، وداتو وندسور جون الأمين العام للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، لاستعراض آخر تحضيرات الإمارات لاستضافة النسخة الأكبر في تاريخ البطولة.

الملاعب والمبادرات

شهد الاجتماع مناقشة الاتحاد الآسيوي مع وفد اللجنة العليا المحلية المنظمة للبطولة، الخطة التنظيمية، ومدى جاهزية المنشآت، ومتابعة آخر الاستعدادات لاستضافة البطولة المقرر إقامتها خلال الفترة من 5 إلى 1 فبراير 2019، بمشاركة قياسية تبلغ 24 منتخباً يمثلون نخبة المنتخبات الوطنية في القارة الصفراء، وتطرق الاجتماع إلى تفاصيل عمليات التجديد في الملاعب الثمانية التي تستضيف مباريات البطولة، ونسب الإنجاز المحققة، فضلاً عن ذلك الاطلاع على جهود اللجنة العليا المحلية المنظمة، واستعداداتها لاستقبال المنتخبات والجماهير خلال البطولة.

استعرضت اللجنة العليا المحلية المنظمة، رؤيتها المتمثلة في الجمع بين المجتمعات المحلية، ورعاية المواهب الجديدة، من خلال طرح مجموعة من الفرص المهمة للجمهور للانخراط في البطولة القارية، وتستهدف اللجنة العليا المحلية المنظمة من خلال العمل مع المدارس والجامعات وأكاديميات كرة القدم، إلى إشراك مختلف المجتمعات في الإمارات، عبر مبادرات «صنّاع اللعب» و«الفريق المضيف»، كما أنها بصدد إطلاق حملة ترويجية متنقلة وبرنامج للمدارس ومبادرات تطوعية موسعة.

أهمية

وقال عارف حمد العواني: «يشكل الإعلان عن إطلاق مبيعات التذاكر للجمهور، أهمية كبيرة في مراحل التحضير المتواصلة للبطولة، واللجنة العليا المحلية المنظمة حريصة كل الحرص على تقديم نسخة استثنائية باهرة في تاريخ ومسيرة البطولة، والاجتماعات مع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بخصوص مستجدات العمل التنظيمي للبطولة القارية، أسفرت عن نتائج إيجابية وإشادة آسيوية وترحيب كبير بكافة الأعمال التحضيرية التي عكست اهتمام اللجنة العليا المحلية المنظمة، برئاسة سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، والمكتب التنفيذي برئاسة اللواء محمد خلفان الرميثي نائب رئيس اللجنة العليا المحلية المنظمة، مضيفاً أن اللجنة العليا المحلية المنظمة، حرصت على توفير التذاكر بأسعار مناسبة وفي متناول الجميع للسماح لأكبر عدد ممكن من الجماهير لحضور المباريات في كافة الملاعب المعتمدة، والعمل على تحقيق التفاعل الجماهيري الكبير مع الحدث».

وأعرب العواني أيضاً، عن ارتياحه الكبير للخطة التنظيمية التي تسير باتجاه التطلعات، والطموحات العريضة نحو تقديم تجربة نموذجية ونسخة مميزة متكاملة، بما يحقق تفاعل مجتمعات القارة الآسيوية في موطنهم الإمارات، مرحباً بجميع المنتخبات الآسيوية وجماهيرهم، وداعياً الجماهير للإسراع في حجز تذاكر البطولة والتفاعل بمختلف المبادرات الترويجية التي تقيمها اللجنة العليا المحلية المنظمة.

سجل حافل

من جهته، قال داتو وندسور جون: «نقدر العمل المميز الذي أنجزته اللجنة العليا المحلية المنظمة للبطولة، والتقدم الكبير الذي سجلته في عمليات التحضير والاستعداد المثالي للحدث القاري، والإمارات تمتلك سجلاً حافلاً في تنظيم الفعاليات الرياضية الدولية وفق أعلى المستويات العالمية، ونؤمن بقدرة الإمارات في تقديم نسخة تتجاوز كافة التوقعات، فضلاً عن قدرتها على تحقيق هدف البطولة وتوحيد المجتمعات الآسيوية، والإعلان عن موعد إطلاق تذاكر البطولة، يعد بداية العد التنازلي للبطولة وفرصة مثالية للجمهور لحجز تذاكرهم والاستمتاع ببطولة مميزة من كافة الجوانب».

من جانب آخر، أشاد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بالاستعدادات الجارية والتحضيرات المكثفة لاستضافة البطولة، ووصول نسب الإنجاز إلى مراحل متقدمة، بما يؤكد حرص اللجنة العليا المحلية المنظمة على تنظيم البطولة بشكل مميز يليق بمكانة دولة الإمارات وسمعتها العالمية، وتعد هذه النسخة هي الأكبر في تاريخ نهائيات بطولة أمم آسيا بمشاركة 24 منتخباً، كما تعد أحد أكبر الأحداث الرياضية التي تستضيفها الإمارات، حيث ستلعب 51 مباراة على مدار 28 يوماً من الإثارة المتواصلة، وتستضيفها 8 ملاعب في 4 مدن، وهي العاصمة أبوظبي والعين ودبي والشارقة، بالإضافة إلى برنامج موسَّع من الأنشطة والفعاليات الترفيهية للجماهير.

أسعار

حددت أسعار فئات تذاكر كأس آسيا لكرة القدم 2019 في الإمارات، لتكون بالنسبة لمرحلة المجموعات، 75 درهماً للفئة الأولى، و50 للفئة الثانية، و25 للفئة الثالثة، ولدور الثمانية، 150 درهماً للفئة الأولى، و75 للفئة الثانية، و50 للفئة الثالثة، والدور نصف النهائي، 150 درهماً للفئة الأولى، و75 للفئة الثانية، و50 للفئة الثالثة، وستكون في المباراة النهائية، 300 درهم للفئة الأولى، و150 للفئة الثانية، و75 درهماً للفئة الثالثة.