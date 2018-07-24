4 أطقم إماراتية تشارك في إدارة «عربية الأندية»

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

اختارت لجنة الحكام بالاتحاد العربي لكرة القدم، في اجتماعها الأول الذي عقد في مدينة جدة السعودية، برئاسة السعودي خليل جلال رئيس اللجنة، 4 أطقم تحكيم إماراتية دولية من حكام النخبة، للمشاركة في إدارة مباريات البطولة العربية للأندية، والتي تشارك فيها أندية العين والوصل والجزيرة، حيث يشارك طاقمان إماراتيان في إدارة مباريات دور الـ32 للبطولة، والتي تنطلق أواخر يوليو المقبل، ويشارك طاقمان في الأدوار التالية ،وعلى رأس تلك القوائم، الطاقم المونديالي الذي يضم كلاً من حكم الساحة، محمد عبد الله حسن، والحكمين المساعدين، محمد أحمد يوسف، وحسن المهري، والذين شاركوا في إدارة مباريات مونديال روسيا 2018.

حكام النخبة

حرصت لجنة الحكام في اجتماعها الأول بعد إعادة التشكيل الجديد، بمناقشة سير العمل خلال الفترة المقبلة، ورسم الخطوط العريضة التي يسير عليها عمل اللجنة، وذلك بحضور أعضاء اللجنة، وهم: علي حمد الحكم الإماراتي الدولي الأسبق وعضو لجنة الحكام بالاتحاد الآسيوي، والمصري جمال الغندور، والمغربي محمد القزاز، والجزائري محمد بنوزة، والبحريني خليفة الدوسري، والليبي عبد الحكيم الشلماني، وتم خلال الاجتماع اعتماد الأطقم التحكيمية المشاركة في البطولة.

لعل من أهم قرارات الاجتماع، كان الاقتصار في اختيار الأطقم المشاركة في إدارة مباريات البطولة العربية للأندية لكرة القدم، على حكام النخبة في قارتي آسيا وأفريقيا فقط، من دون الخروج عن تلك الفئة، لضمان تحقيق أكبر قدر من النجاح التحكيمي للمباريات، وعقد اجتماع عقب نهاية مباريات دور الـ 32 للبطولة، لتقييم مستوى الحكام، مع اعتماد وجود مراقب فيديو لكل مباريات الدور الأول.

خطة شاملة

كما تم وضع خطة شاملة لتطوير التحكيم العربي في كرة القدم خلال الفترة المقبلة، من خلال ثلاثة مرتكزات رئيسية، والمرتكز الأول، تطوير المحاضرين في الدورات التدريبية للحكام، والمرتكز الثاني، تطوير المقيمين، والمرتكز الثالث، تطوير الحكام من خلال ورش العمل، إلى جانب إصدار عدد من التوصيات الهامة، لعرضها واعتمادها من قبل مجلس إدارة الاتحاد العربي ، وفي مقدمتها، زيادة قيمة مكافأة الحكم العربي في المباريات التي يديرها في البطولة، ومشاركة الحكام الإضافيين في إدارة المباريات بداية من الدور الـ16، واعتماد تقنية الفيديو في إدارة مباريات قبل النهائي والنهائي ، وإنشاء لجنة فرعية للإشراف على عملية تطوير مستوى التحكيم العربي.