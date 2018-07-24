الظفرة يوقّع مع الحمادي في فئة أبناء المواطنات

المصدر: أبوظبي- محمد محسن

وقّعت شركة كرة القدم بنادي الظفرة، عقداً مع اللاعب محمد إبراهيم الحمادي (19) عاماً لاعب فريق الرديف بالنادي في خانة (أبناء المواطنات) لمدة 5 سنوات، وذلك ضمن خطط النادي في الاستفادة من مواهب أبنائه، وفي إطار تحفيز وتصعيد المميزين من اللاعبين ممن شملهم قرار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله.

والحمادي من أبناء أكاديمية النادي والتحق بها منذ الثانية عشرة من عمره وحل ثانياً في سابق هدافي دوري رديف الخليج العربي في الموسم الماضي، برصيد 12 هدفاً خلف مهاجم نادي العين علي عيد بالرغم من أن اللاعب لم يشارك في كل مباريات الرديف بسبب مشاركته مع فريق تحت 18 سنة في بداية الموسم