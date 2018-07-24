رديف شباب الأهلي دبي يبدأ التحضيرات

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

بدأ فريق الرديف لكرة القدم، بنادي شباب الأهلي - دبي، تجمعه استعداداً للموسم الجديد، وذلك على ملاعب أكاديمية كرة القدم في النهدة، تحت إشراف مدربه المواطن محمد جالبوت، استعداداً للموسم المقبل من دوري الرديف، والذي يقام ضمن مسابقات المحترفين.

تشهد التدريبات، حضوراً مميزاً من جانب باقي لاعبي الرديف الذين لم يسافروا ضمن بعثة الفريق الأول بنادي شباب الأهلي - دبي، إلى المعسكر الخارجي المقام حالياً في إسبانيا، والمستمر إلى يوم 11 أغسطس المقبل، تحضيراً لدوري الخليج العربي في الموسم القادم. كما تم تصعيد عدد من لاعبي المراحل السنية ، بهدف تدعيم صفوف فريق الرديف، بعدد من المواهب الواعدة، لتحضيرهم لسد احتياجات الفريق الأول خلال المواسم القادمة.